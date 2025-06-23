¥¬¥¹¥È¤Î·ã°Â¥âー¥Ë¥ó¥°¿©¤ÙÊüÂê¤ò»³ºêNANA¤¬ÂçÀä»¿¡Ö1100±ß¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¥°¥ë¥áYouTuber¤Î»³ºêNANA¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö¡Ú¥¬¥¹¥È¡Û¥¬¥¹¥È¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤¹¤®¤¿¡ª¹ë²Ú¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿Çú¿©½÷¤ÎËþÊ¢¥âー¥Ë¥ó¥°¡ÚÂç¿©¤¤¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¤è¤ê¥¸¥§¥éー¥ÈÇÉ¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¥Þ¥Ë¥¢¡×¤È¼«¾Î¤·¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤Ï¥¬¥¹¥ÈÀõÁðÍëÌçÅ¹¤ÎÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ËÀøÆþ¡£Ä«Áá¤¯¤«¤éÌ²¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤Ä¡¢Å¹Æâ¤ÎÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¥µ¥é¥À¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥«¥ìー¡¢ÄêÈÖ¤ª¤«¤º¡¢ÏÂ¿©¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤ÈÂ¿ºÌ¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤Î¥«¥ìー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£ÉÕ¤±¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£¥Ñ¥ó¥³ー¥Êー¤â¼ïÎàËÉÙ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ç¤â¾Æ¤µû¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ã¥±¤È¥µ¥Ð¡¢2¼ïÎà¤ÏÀ¨¤¹¤®¤ë¡£¥·¥ã¥±¤â¥µ¥Ð¤â°ìÀÚ¤ì¤¬Âç¤¤¯ÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¡Öµû3É¤ÌÜ¤À¡£3¼ï¤Îµû¤ò°ìµ¤¤Ë³Í¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊÇã¤¦¤È¹â¤¤Çß´³¤·¤ä¡¢½À¤é¤«¥Ùー¥³¥óÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸ì¤ê¡Ö¤ªÆù¤Èµû¤ò°ì¿©¤Ç¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈËþµÊ¡£
2½äÌÜ¤Ï¥«¥ìー¤È¥Ñ¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥ìー¡×¡Ö¥Ñ¥ó¤â¥«¥ê¥Õ¥©¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¥ìー¥º¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¤³¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ë¥åー¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ªÆù¤Ç¤ªÆù¤ò´¬¤¯¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÀìÍÑÎÁÍý¡×¤È¥Ùー¥³¥ó´¬¤¥¦¥¤¥ó¥Êー¤ÎÆ¸¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë°ìÉÊ¤Ë¤âËþÂ¤²¡£¡ÖÀõÁðÍëÌçÅ¹¤Ï¤É¤Î¤ª¤«¤º¤âÂç¤¤¯¤ÆÂçËþÂ¡×¤È¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤À¤±¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤ì¤Æ1100±ß¡×¡ÖÁ´¹ñ¤Ç4Å¹ÊÞ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÀõÁð¡£ÃÍÃÊ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬100±ß°Â¤¤¡×¤ÈÂ¾Å¹ÊÞ¾ðÊó¤âÊäÂ¡£¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¤ª¤«¤º¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£1100±ß¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªÆÀ¡×¤È¥¬¥¹¥È¥âー¥Ë¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶á¤¯¤ËÍè¤¿»þ¤Ï¤¼¤Ò¤¼¤Ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¬¥¹¥ÈÄ«¿©¥Þ¥¤¥¥ó¥°¡¢¥Ï¥ó¥È´°Î»¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ë»³ºê¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¹âÉ¾²Á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï°¦Ç¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÌþ¤ä¤·¥³ー¥Êー¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¥µ¥é¥À¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥«¥ìー¡¢ÄêÈÖ¤ª¤«¤º¡¢ÏÂ¿©¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤ÈÂ¿ºÌ¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤Î¥«¥ìー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£ÉÕ¤±¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£¥Ñ¥ó¥³ー¥Êー¤â¼ïÎàËÉÙ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ç¤â¾Æ¤µû¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ã¥±¤È¥µ¥Ð¡¢2¼ïÎà¤ÏÀ¨¤¹¤®¤ë¡£¥·¥ã¥±¤â¥µ¥Ð¤â°ìÀÚ¤ì¤¬Âç¤¤¯ÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¡Öµû3É¤ÌÜ¤À¡£3¼ï¤Îµû¤ò°ìµ¤¤Ë³Í¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊÇã¤¦¤È¹â¤¤Çß´³¤·¤ä¡¢½À¤é¤«¥Ùー¥³¥óÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸ì¤ê¡Ö¤ªÆù¤Èµû¤ò°ì¿©¤Ç¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈËþµÊ¡£
2½äÌÜ¤Ï¥«¥ìー¤È¥Ñ¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥ìー¡×¡Ö¥Ñ¥ó¤â¥«¥ê¥Õ¥©¥¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¥ìー¥º¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¤³¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ë¥åー¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ªÆù¤Ç¤ªÆù¤ò´¬¤¯¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÀìÍÑÎÁÍý¡×¤È¥Ùー¥³¥ó´¬¤¥¦¥¤¥ó¥Êー¤ÎÆ¸¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë°ìÉÊ¤Ë¤âËþÂ¤²¡£¡ÖÀõÁðÍëÌçÅ¹¤Ï¤É¤Î¤ª¤«¤º¤âÂç¤¤¯¤ÆÂçËþÂ¡×¤È¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤À¤±¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤ì¤Æ1100±ß¡×¡ÖÁ´¹ñ¤Ç4Å¹ÊÞ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÀõÁð¡£ÃÍÃÊ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬100±ß°Â¤¤¡×¤ÈÂ¾Å¹ÊÞ¾ðÊó¤âÊäÂ¡£¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¤ª¤«¤º¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£1100±ß¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªÆÀ¡×¤È¥¬¥¹¥È¥âー¥Ë¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶á¤¯¤ËÍè¤¿»þ¤Ï¤¼¤Ò¤¼¤Ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¬¥¹¥ÈÄ«¿©¥Þ¥¤¥¥ó¥°¡¢¥Ï¥ó¥È´°Î»¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ë»³ºê¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¹âÉ¾²Á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï°¦Ç¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÌþ¤ä¤·¥³ー¥Êー¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥³¥³¥¹¤Î¥³¥¹¥ÑºÇ¹âÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ò¥°¥ë¥áYouTuber»³ºêNANA¤¬ÂçÀä»¿¡Ö1000±ß¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×
»³²¬²È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾Ç¤·醬Ìý¥éー¥á¥ó¤ò¥°¥ë¥áYouTuber»³ºêNANA¤¬ÂçÀä»¿¡Ö»³²¬²È¤ÎºÇ¹â·æºî¡ª¡×
¥Ç¥«À¹¤ê¥¹¥Æー¥¤ÈÆùÐ§¤¬¿©¤ÙÊüÂê½ÐÍè¤ë·ã°Â¥¹¥Æー¥²°¡í´¶Æ°¤ÎÆù¤ÈÊÆ¡í¤Ç¥°¥ë¥áYouTuber»³ºêNANA¤¬´¶Æ°¡Ö¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Ç´¶Æ°¡ª¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥°¥ë¥á·Ï¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ªÇ¯Æâ5Ëü¿ÍÌÜÉ¸¡ª¡¦TikTokhttp://www.tiktok.com/@nana_n_n_n¡¦Xhttp://Twitter.com/@nana_n_n_n¡¦¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍêÅù¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤éy0818.nana@gmail.com