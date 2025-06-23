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Jony Ive Deal Removed From OpenAI Site Over Trademark Suit - Bloomberg
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thrilled to be partnering with jony, imo the greatest designer in the world.
excited to try to create a new generation of AI-powered computers. pic.twitter.com/IPZBNrz1jQ— Sam Altman (@sama) May 21, 2025
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