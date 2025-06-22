¡Ö´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤µ¤»¤¿¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÈÊÆ·³¤¬¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß3¤«½ê¤Ë¹¶·â¡É¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡È¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×6È¯»ÈÍÑ¡É¡¡¥¤¥é¥ó¸¶»ÒÎÏÄ£¡È³Ë³«È¯¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡É
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß3¤«½ê¤Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ï³Ë³«È¯¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Öº£Ìë¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤¬ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Î¼çÍ×¤Ê¥¦¥é¥óÇ»½Ì»ÜÀß¤Ï´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£ÃæÅì¤ÎÍðË½¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢º£¤³¤½ÏÂÊ¿¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢¹ñÌ±¸þ¤±¤Ë±éÀâ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¡¢¥Ê¥¿¥ó¥º¡¢¥¤¥¹¥Õ¥¡¥Ï¥ó¤Î3¤«½ê¤Î³Ë»ÜÀß¤Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶·â¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°8»þ¤´¤í¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢GBU57¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¶·â¤Ë¤ÏB2Çú·âµ¡¤òÅêÆþ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤Î³Ë»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¤ÎÃÏÃæ´ÓÄÌÃÆ¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×6È¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Öº£Ìë²æ¡¹¤¬¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·³Ââ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï21Æü¤Ë¥¤¥é¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢ÂÎÀ©Å¾´¹¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÄÉ²Ã¤Î¹¶·â¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÊóÉü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢º£²ó°Ê¾å¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÉðÎÏ¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê
¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀµµÁ¤ËËþ¤Á¤¿°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ÇÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ë¤ÎÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤ÏÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¤¥é¥ó¤È¹¶·â¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¾Þ»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¸¶»ÒÎÏÄ£¤¬À¼ÌÀ¤Ç3¤«½ê¤Î³Ë»ÜÀß¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥¤¥é¥ó¸¶»ÒÎÏÄ£
¡Ö¡Ø¹ñ²È»º¶È¡Ù¤ÎÈ¯Å¸¤ò·è¤·¤Æ»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤È¡¢³Ë³«È¯¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£¥¤¥é¥ó¤Î³°Ì³¾Ê¤â¡ÖÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÄñ¹³¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤ÏSNS¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤ÏÃæÉô¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â23¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤â¥¤¥é¥óÀ¾Éô¤Î·³»ö»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÍÁ³¡¢Î¾¹ñ¤Î±þ½·¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IAEA=¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¡¢¥Ê¥¿¥ó¥º¡¢¥¤¥¹¥Õ¥¡¥Ï¥ó¤Î3¤«½ê¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö»ÜÀß³°¤ÎÊü¼ÍÀþ¥ì¥Ù¥ë¤Î¾å¾º¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IAEA¤Î¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢23Æü¤Ë¶ÛµÞÍý»ö²ñ¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Êè,
Ä¹Ìî,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ÖÎîº×,
¥Û¥Æ¥ë,
ÂçÁ¥,
¥À¥¤¥¹,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ê©ÃÅ