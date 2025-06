世界的大人気アニメーション『アメイジングデジタルサーカス』。ファン必見、最新エピソードのビジュアルも楽しめる、POP UP STOREが東京ソラマチ(R)にて期間限定で開催される。『アメイジングデジタルサーカス』は、昨年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが、公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむデジタル空間『アメイジングデジタルサーカス』に迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の ”トビラ” を見つける。トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジング デジタル サーカスとは? この世界は一体? ケインの正体とは?ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に……。

そんな『アメイジングデジタルサーカス』の最新エピソード『Episode 5』の公開を記念して、2025年6月20日(金)から7月15日(火)の期間限定で東京ソラマチ(R)の2階に公式POP UP STOREがオープンする。店内では、『Episode 5』に登場するビジュアルを使用した装飾や、登場キャラクターの等身パネル展示などを通じて、最新話の世界観をリアルに体験できるものとなっている。また、ブラインドミニフィギュア、ぬいぐるみキーホルダー、ジャックスバーガーぬいぐるみ、リュクサック(ジャックス)、ハムスターポムにぬいぐるみ、ポスターA2サイズ(ショッピングモール)などの商品が販売される予定。そして、税込で3300円以上購入した方には、1会計に1枚、オリジナルクリアカードがプレゼントされる購入特典も用意され、さらに、POP UP STOREにて商品をお買い上げいただいた方にオリジナルショッパーがプレゼントされる。くわえて、POP UP STOREの開催にあわせ、6月20日(金)よりINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店またはオンラインストアでは、オリジナル特典が配布される。アメイジングデジタルサーカスの商品を税込3300円以上購入した方、1会計に1枚、オリジナルクリアカードがプレゼントされる。ぜひこの機会に『アメイジングデジタルサーカス』のアイテムを公式ショップでお楽しみを。(C) All rights reserved. The Amazing Digital Circus(TM) is a registered trademark in Australia and/or other countries.