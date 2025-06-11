6月11日、大井競馬場で行われた11R・東京ダービー（Jpn1・3歳・ダ2000m）は、横山武史騎乗の1番人気、ナチュラルライズ（牡3・美浦・伊藤圭三）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のクレーキング（牡3・美浦・中舘英二）、3着に6番人気のシーソーゲーム（牡3・大井・藤田輝信）が入った。勝ちタイムは2:03.8（不良）。

【羽田盃】ナチュラルライズが5馬身差圧勝

単勝1.5倍の支持に応える

昨年創設されたダート三冠競走は、今年で2年目を迎えた。東京ダービーでは、羽田盃を圧勝した横山武史騎乗の1番人気・ナチュラルライズが快勝し、見事ダートクラシック二冠を達成した。レース前半はややかかり気味に進み、逃げる形でやや意外な展開に。それでも終始先頭をキープする形で勝負どころまで運ぶと、手応えを残して直線でもうひと伸びを見せた。2着以下に2馬身半の逃げ切りで力が違いすぎた。

ナチュラルライズ 6戦5勝

（牡3・美浦・伊藤圭三）

父：キズナ

母：レディマドンナ

母父：Distorted Humor

馬主：吉岡寛行

生産者：グランド牧場

【全着順】

1着 ナチュラルライズ 横山武史

2着 クレーキング C.ルメール

3着 シーソーゲーム 御神本訓史

4着 ナイトオブファイア 矢野貴之

5着 カナルビーグル 吉村誠之助

6着 フレンドローマ 鷹見陸

7着 ケンシレインボー 山中悠希

8着 スマイルマンボ 吉原寛人

9着 アメージング 田辺裕信

10着 プレミアムハンド 笹川翼

11着 カセノタイガー 野畑凌

12着 ミーヴァトン 町田直希

13着 ウィルオレオール 石川倭

14着 プローラーティオー 本橋孝太

15着 スキャロップ 吉井章

16着 テディージュエリー 増田充宏