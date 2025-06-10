¥¢¥êー¥ÊÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡¡¸©µÄ²ñ¡¦ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢6·î12Æü¤Ë³«²ñ¤¹¤ë6·îÄêÎã²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥êー¥ÊÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡¢¸©µÄ²ñ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ÎÀ°È÷¤¬¼ç¤ÊµÄÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤«¤é¡¢ÆÁÅçÅì¹©¶È¹â¹»À×ÃÏ¤ÇÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Íè¾ì¼Ô¤òÆÁÅç±Ø¼þÊÕ¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡¦µ×¼¡ÊÆÏÂÀ® ²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë±ØÁ°¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¡¢¸©Æâ¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤ä¥×¥í¥âー¥¿ー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¸©µÄ²ñ6·îÄêÎã²ñ¤Ï¡¢12Æü¤Ë³«²ñ¤·¤Þ¤¹¡£