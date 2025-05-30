¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤Ø¡ª¥ª¥é¥ó¥À1Éô30»î¹ç2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤Î¼ÂÎÏ¼Ô
¥ª¥é¥ó¥À¡ØESPN.NL¡Ù¤Ï30Æü¡¢J2¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNAC¥Ö¥ì¥ÀDF¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ¤Ï¶á¤¤¤¦¤Á¤ËJ2¥ê¡¼¥°¤«¤éÈØÅÄ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ¼«¿È¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°ÜÀÒ´êË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ËÊä½þ¶â¤Î°ìÉô¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¿ÍDF¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ¤ÏNAC¥Ö¥ì¥À¤Çº£µ¨¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢º¸±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Õ¤ÏÂàÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¥Ö¥ì¥À¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤È²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎËÁ¸±¤òÆ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£NAC¤È¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ËËþ¤Á¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤2Ç¯´Ö¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ø¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÂàÃÄ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖNAC¤Ï¥ä¥óÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò²¿ÅÙ¤â»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÍÍø¤ÊËÁ¸±¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ä¥óÁª¼ê¤ÏNAC¤Ç¤Î²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄºÆ·ú¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¡¼¥¹»á¤Ï¤³¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡×¤Ï¤³¤Î5¿Í¡ª
¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÍ¥¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¿·¤¿¤ËÈØÅÄ¤Ø²Ã¤ï¤ê¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤¹¤ë¡£