¾×·â¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ó¡©¡×¶âÈ±Èþ½÷¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡ºÝÎ©¤ÄµÓ¤ÎÄ¹¤µ¡Ö£±£°Æ¬¿È¤¯¤é¤¤¡©¡×¡ÖÈ©¤¤ì¤¤¤À¤«¤é¥¦¥¨¥¢¤â±Ç¤¨¤ë¡×
¡¡Î¦¾å£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢£Ô£Â£Ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î»ÖÂ¼Èþ´õ¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥µ¥ó¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¦¥¨¥¢¤ÈµÓ¤ÎÄ¹¤µºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¶Ø»ß¤À¤è¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡¢¡Ö£±£°Æ¬¿È¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¡ÖÈ©¤¤ì¤¤¤À¤«¤é¥¦¥§¥¢¤â±Ç¤¨¤ë¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ó¡©Î¦¾å³¦¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£