大阪・福島にある「楽心」が移転し生まれ変わった！ 現代数寄屋建築の一軒家で、店主が自由に発想した日本料理を

関西を代表するフードコラムニストであり、食べロググルメ著名人の笹岡隆甫さんが推薦するのは、移転オープンした日本料理店「楽心」です。

笹岡 隆甫



1974年京都生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。舞台芸術としてのいけばなの可能性を追求し、日本−スイス 国交樹立150周年記念式典をはじめ、海外での公式行事でも、いけばなパフォーマンスを披露。2016年には、G7伊勢志摩サミットの会場装花を担当した。主著に『いけばな―知性で愛でる日本の美―』(新潮新書)。

【噂の新店】楽心

現代数寄屋建築を体感

阪神電鉄福島駅から路地を歩いていると、一軒家の日本料理店に出会う。ここは、2025年3月に移転オープンした「日本料理 楽心」。現代数寄屋建築の建物は、シンプルながらも品格溢れた佇まいで、異彩を放っている。

狭い路地を入ると出会う、品格ある一軒家

玄関を開けると待合がある。「暑い日や寒い日もストレスなく楽しめるように」との配慮から

エントランス。深海から見上げた地上をイメージし、天井は青海波を模している

笹岡さん

定期訪問している「日本料理 楽心」の新店にうかがいました。数寄屋風の落ち着いた空間でいただくと、お料理も一段と味わい深いです。

店主は片山心太郎さん。手に職をつけたいと「衣食住」の中から食を選び、料理人の道へ。病気がちな父を持ち、家庭での食事が薄味であったことから、自分の味覚に合った日本料理を自然と選択。調理師学校卒業後は、心斎橋「懐石料理 桝田」で8年、豊中「とよなか桜会」で8年経験を積んだ。12年前の独立の際には「これまで “人”との出会いに恵まれてきて、その方々に成長した姿を見せたいと思いました」と話す。そして、お客様に喜んでもらえる店づくりを大切にしながら「若くしてこそできるチャレンジ」を心掛けていたという。実際に、日本料理の礎を大事にしながらも自由な発想で自分らしさを表現。海外シェフとのコラボレーションなども積極的に行い、国内外からも評判を呼んだ。

店主の片山心太郎さん。「時代時代で変わってゆく料理スタイルを発信していきたいですね」

そして、今回のリニューアルもチャレンジのひとつだ。「この時勢でも、“料理の世界には夢がある”と若い人たちに見せたいですね」と片山さん。何よりも「夢がある!」と思えるのは他にはないこの空間だ。「外食は贅沢できる空間を」との片山さんの言葉通り、エントランス、待合、メインのカウンター、個室、トイレ……どこをとっても妥協や油断のない、一貫した美しい空間に仕上がっている。

メインは檜の一枚板カウンター。なんと8m50cmで12席。現代アートが配されている

メインのカウンターとは雰囲気が異なる個室。欅のカウンター、天井の網代も美しい。カウンターと個室では、器遣いも雰囲気に合わせて変えているそう

笹岡さん

1枚もののカウンターは檜、個室のL字カウンターは欅と、それぞれに特徴ある趣。器もお料理も相変わらず美しい。

いただけるお料理はこちら!

この空間でいただけるお料理は、夜33,000円、昼13,200円(共に税・サービス料込)のおまかせ。今回は、月に一度は訪れるという笹岡さんのおすすめをご紹介する。

からすみ餅を2種類紹介。からすみは自家製で、卵の中に血が入っていない最高級の大ぶりなボラの卵を仕入れ、塩漬けしたのち天日で干したもの。新店では日光が入るからすみの干場を厨房奥に設置した。

まずは定番のからすみ餅。餅は「餅匠しづく」に、からすみの形に合わせてオーダー。棒状の餅を手切りし、からすみを挟んで炭火で焼き上げた。お正月の料理として供することが多い。

江戸時代後期の炭鉢で餅を炙る

定番のからすみ餅

こちらが、麩を使ってアレンジした、からすみ餅。自家製の麩にからすみを挟んで、柏の葉で蒸しあげた。香り豊かで、端午の節句の時期ならでは。定番との対比もユニーク。

柏の葉で蒸し上げる

新しいスタイルのからすみ餅

笹岡さん

自家製のからすみをお料理にあしらうのも、また美味です。

「八寸はたくさん出すと食べ手に負担になることもありますよね。必ず細かい作業をしないといけないわけではないので、海のもの、山のものを2〜3種に絞り、自分の思う八寸をお出ししています」と片山さん。

八寸。グルテンフリーの湯葉麺、湯葉あん、たたいた長芋、菜の花を添えて。アワビ、肝の黄身酢、こしあぶらの天ぷら。ちまきに見立てた胡麻豆腐。塩とわさびでシンプルに味わう

5〜6月のわかめご飯。福井県の海女が手摘みした板わかめを使用している。カーボン製の炭鍋で炊き上がったご飯をお客様に見せたのち、炙った板わかめを崩してふりかける。音や香りもごちそう。淡路産のしらすを添えて供される。

福井県の海女が手摘みした板わかめと青のり。ラベルに「楽心」の文字が

崩したときに板わかめの香りが漂う

わかめご飯

笹岡さん

お出汁を使わないご飯で、海女さんから仕入れた極上のわかめを味わえます。

ちなみに、10月になれば笹岡さんが「これをいただいてから『楽心』のファンになった」という松茸ご飯が味わえる。実は人気の逸品で「香りをもっと感じさせるにはどうすれば」と考えた末、炊き上がったご飯に刻んだ生の松茸を入れて混ぜ蒸らすスタイルに。味付けも塩だけとシンプルながら「松茸の香りを心ゆくまで堪能できる」と笹岡さんもイチオシだ。

新しい挑戦を味わう

カウンターではお客様に楽しんでいただけるように、焼き床や鍋、せいろの配置や道具を仕舞うカウンター下の収納棚まで一つひとつ熟考して選択。音や香りまで堪能していただけるよう工夫を施したという。「1年半の間、完成まで毎日現場に来ていました。いろんな職人さんの“思い=気”が入った空間に仕上がっていますよ」と片山さん。見事な空間での新しい挑戦を味わいに、ぜひ訪れたい。

“楽しむ心”を大切にしている

笹岡さん

正統派の日本料理に加えて、片山心太郎さんの自由な発想が素晴らしいです。

<店舗情報>◆楽心住所 : 大阪府大阪市福島区福島1-6-27TEL : 050-5596-3621

撮影:東谷幸一

文:木佐貫久代

