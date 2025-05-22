ÌÅ¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£45ºÐ¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î³°¿©»ö¾ð¡ã¥Þ¥ó¥¬¡Ø45ºÐ(ÆÈ¿È)¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡Ù¡ä
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡©¡¡45ºÐ¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¿¹²¼¤¨¤ß¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤éËº¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬·ë¹½Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¿¹²¼¤µ¤ó¤Î¡¢¤Ò¤È¤ê¤´¤Ï¤ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
45ºÐ¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï
¼ã¤¤º¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿¹²¼¤µ¤ó¡£40ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢º£¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅìµþ¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö40ºÐ¤Ç¾åµþ¤¹¤ë¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÀÊë¤é¤·¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
º£²ó¤ÏËå¤ÈÌÅ¤Ã»Ò¤¬Åìµþ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤Î»×¤ï¤Ìµ¤¤Å¤«¤¤¤Ç¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø45ºÐ¡ÊÆÈ¿È¡Ë¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡© ¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò´©¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎÆÈ¿È¤Î¿´¹½¤¨¤ä¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡©¡¡¤Ê¤É¡¢45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£