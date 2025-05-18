ËÜÂ¼·òÂÀÏº»á¤¬ÃæµïÀµ¹»á¤Îàº£¸åá¤òÍ½Â¬¡¡Êó¹ð½ñ¤ËÈ¿ÏÀ¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤ê¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÂ¼·òÂÀÏº»á¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ËàÈ¿ÏÀá¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï£±£²Æü¡¢¡ÖËÜ¿Í¤«¤é»ö¾ðÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÀË½ÎÏ¤Î¼ÂÂÖ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Ãæµï»á¤Î¿Í¸¢µßºÑ¤Î¤¿¤áÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¾Úµò¤Î³«¼¨¤òÀÁµá¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´ü¸Â¤Ï£µ·î£²£¶Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÂ¼»á¤Ï¡¢£²£¶Æü¤Þ¤Ç²óÅú¤òÂÔ¤Á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²¾¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î²óÅú¤¬¡Ø¾Úµò¤Î³«¼¨¤Ë¤Ï±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍè¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæµï¤µ¤óÂ¦¤¬¤ä¤á¤ë¤«¡¢²¿¤«¤ä¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡È¿ÏÀ¤ò¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤Èº£²ó¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤«¤Ê¤ê¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡ØÃæµï¤µ¤ó¤¬ÀË½ÎÏ¤òÈÈ¤·¤¿¡Ù¡Ø£±£°£°¡óÃæµï¤µ¤ó¤¬°¤¤¡Ù¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÃæµï¤µ¤óÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ç¡Ø²¿¤«¸À¤¤Ê¬¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¡ØÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤â´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿Êý¤âÁêÅö¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Íî¤Á¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤¹¤ë¤À¤±¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£