¥Ò¥«¥¥ó¤Î¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼ûÍ×¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤¹Å·ºÍ¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦HIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¡¢35¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥¥ó¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤ß¤½¤¤ó1600Ëü¿©¤òµÇ°¤·¤Æ¿·¤ß¤½¤¤ó¿·È¯Çä¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£È¯Çä¤Ï2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤·¡¢Âè1²ó¤¬5·î24Æü¤ÎÄ«10»þ¤«¤é¡¢Âè2²ó¤¬Æ±31Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤ß¤½¤¤óÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ£¸«¤È¤«¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤«»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥«¥¥ó¡£¸µÁÄ¤ß¤½¤¤ó¤È¿·¤ß¤½¤¤ó¤Î°ã¤¤¤òÊó¹ð¤·¡¢Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µÁÄ¤ÏÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤ÏÆù¤òÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¡¼¥×¤â¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÂ³ÊÔ¤ò½Ð¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò´î¤Ð¤¹¤Ã¤Æ¤Þ¤¸YouTuber¤Î¶À¤ä¤Ê¡×¡Ö¥Ò¥«¥¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¼ûÍ×¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤¹Å·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¡ª¡ªºÇ¹â¤ä¤ó¤±¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£