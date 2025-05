京都観光の新名所に！ 新緑に囲まれた極上のロケーションで抹茶を楽しむ

食べロググルメ著名人が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも特におすすめのお店を教えていただきます。華道「未生流笹岡」三代目家元であり、京都事情に精通している笹岡隆甫さんが選んだのは?

新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない!」という人も多いのではないでしょうか。そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。

今回は、華道「未生流笹岡」三代目家元であり、京都の食に精通している笹岡隆甫さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

笹岡 隆甫



1974年京都生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。舞台芸術としてのいけばなの可能性を追求し、日本−スイス 国交樹立150周年記念式典をはじめ、海外での公式行事でも、いけばなパフォーマンスを披露。2016年には、G7伊勢志摩サミットの会場装花を担当した。主著に『いけばな―知性で愛でる日本の美―』(新潮新書)。

今月のベストワン

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A. 「今熊野観音寺 茶所 閑坐」です

新緑が美しい季節

紅葉の名所であり、普段からよく寄せていただく寺院に茶所がオープンすると、友人から聞いて、オープンを楽しみにしていました。レセプションにもお招きいただいたのですが、スケジュールが合わず、GWの前半にうかがいました。

内観

Q. 「今熊野観音寺 茶所 閑坐」でおすすめしたいメニューを教えてください

A. 「抹茶とお菓子」2,000円(拝観料含む)です

「抹茶とお菓子」は拝観料に含まれている

泉涌寺の参道から、朱色の橋に覆いかぶさる青もみじのトンネルを抜けて、今熊野観音寺へ。少し小高い場所に茶所「今熊野観音寺 茶所 閑坐」はあります。圧倒的な青もみじに囲まれ、新緑に心洗われました。

丁寧に点てていただいたお抹茶を極上のロケーションでいただくのは、何とも贅沢な時間。

床に映る青もみじ、水面に映る青もみじにも違った魅力があります。秋の紅葉が楽しみでなりません。

※アンケート内容の情報をもとに掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。



文:笹岡隆甫、食べログマガジン編集部

写真:大道雪代

