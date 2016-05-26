伊勢志摩サミット

2016年5月26日〜27日に三重県志摩市阿児町神明賢島で開催される先進国首脳会議。

2016年11月8日

2016年8月15日

2016年6月11日

2016年6月4日

2016年5月31日

2016年5月29日

2016年5月28日

2016年5月27日

2016年5月26日