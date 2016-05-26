伊勢志摩サミット
2016年5月26日〜27日に三重県志摩市阿児町神明賢島で開催される先進国首脳会議。
2016年11月8日
2016年8月15日
2016年6月11日
2016年6月4日
2016年5月31日
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潜在成長率の低さは群を抜く？ G7サミットで浮上した「日本の弱点」
潜在成長率の低い日本だけがマイナス成長に転落するとみられている
現代ビジネス
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オバマ大統領の広島訪問の裏で…サミットは中国に敗北？
サミットでは、中国による南シナ海の埋め立てに関する非難声明は出ていない
現代ビジネス
2016年5月29日
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伊勢志摩サミット 中国に関する話題が多く「影の主役」は中国と独紙が報道
サイバーセキュリティ問題など、中国に関連する話題が多かったと指摘
Record China
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サミットで来日したボーイングE-4B 「アメリカ」を1機で指揮可能
E-4Bは「アメリカ」を1機で指揮可能で、「全面核戦争」を想定して作られた
乗りものニュース
2016年5月28日
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韓国の朴槿恵大統領が伊勢志摩サミットの出席を断念 日韓の異常事態続く
隣国同士の日本と韓国の異常事態は続いていると筆者
Record China
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エアフォース・ワンはジャンボ機だけじゃない？ 米大統領専用機の秘密
大統領が海兵隊機に搭乗した場合は「マリーン・ワン」になると筆者は説明
乗りものニュース
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伊勢志摩サミットの過剰警備で女性に警官50人 まるでマンガ？
26日、渋谷駅構内でトイレから出てきた外国人女性が警官50人に取り囲まれた
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年5月27日
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中国が伊勢志摩サミットの首脳宣言に「強烈な不満」
中国外務省の副報道局長は27日、「強烈な不満」を表明した
読売新聞オンライン
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伊勢志摩サミットでの会見 オバマ大統領「北朝鮮は大きな懸念」
オバマ氏は「北朝鮮政権は核開発を体制存続と結びつけているようだ」と分析
デイリーNKジャパン
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燃えるゴミの収集延期、郵便遅配… 伊勢志摩サミットに住民大迷惑か
伊勢市では、伊勢神宮周辺の「燃えるゴミ」の収集延期を決定した
日刊ゲンダイDIGITAL
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安倍首相 各国首脳らとの伊勢神宮訪問を強くこだわった理由
首相が訪問にこだわったのは、支持基盤である保守層への配慮との見方もある
読売新聞オンライン
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トヨタらが伊勢志摩サミットで披露した最新の自動運転車
トヨタは周囲の距離画像計測機能を備えるレーザーレーダーを新たに搭載
clicccar（クリッカー）