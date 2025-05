『ルパン三世』約30年ぶりとなる2Dアニメ劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』の前日譚――『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』が6月20日(金)より一斉配信することが決定。日曜劇場『御上先生』の宮崎監督から情報解禁お祝いコメントが到着。また、『ルパン三世 風魔一族の陰謀』の初配信も決定した。本作は、限界を超えた映像で話題を呼んだ『REDLINE』(2010)をはじめ、海外では「マトリックス」シリーズのオムニバスアニメ『アニマトリックス ワールド・レコード』(2003)の監督を務めるなど国内外で、そのスタイリッシュかつシリアスなテイストで高い評価を得て、「ルパン三世」シリーズでは〈LUPIN THE IIIRD〉シリーズ(2014〜)を担当した小池健監督による銭形警部を主人公に据えた渾身のハードアクション最新作だ。

弾丸を受けたような中折れ帽を被り、鋭いまなざしで正面を見据えるトレンチコート姿の銭形警部と、ワルサーP38を片手に歩き出そうとしているルパン三世が描かれたティザービジュアルも公開。 ”盗まれたのはお前自身か…” のコピーの意味……。二人の視線の先に待ち受けているものとはーー。そして、TBSにて1月から放送された日曜劇場『御上先生』では、脚本を務めた詩森ろばさんが大のルパン好き、特に石川五ェ門が好きということで、台本に「次元(つぎもと)」というキャラクターが生まれた。宮崎陽平監督もルパンが好きだったので、セットの次元部屋が出来上がり、話数を通しての『御上先生』への協力が実現した。次元の部屋に『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』のポスターが掲出された話数が放送されると、SNSでは、「解禁前のポスター?」「あの青いポスター見たことない」「小池ルパンの新作?」とルパンファンが騒然となっていた。また、映画公開を記念して、WOWOWにて『銭形と2人のルパン』のTV初放送が決定。さらに『次元大介の墓標』『血煙の石川五ェ門』『峰不二子の嘘』の3作品が一挙放送される。原作:モンキー・パンチ (C)TMS