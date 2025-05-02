¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÁ¶âÀÁµá¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡¡ETC¾ã³²¤ÎÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©
¡¡ÃæÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï2Æü¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç4·î¤Ëµ¯¤¤¿¼«Æ°ÎÁ¶â¼ý¼õ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊETC¡Ë¾ã³²»þ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÎÁ¶âÀÁµá¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´û¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ETC¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸´Ô¸µ¤¹¤ë¡£ÆìÅÄÀµ¼ÒÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Öº®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤ª¤ï¤Ó¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤Î²ò¾Ã¤ò´Þ¤á¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆüÀº»»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸åÊ§¤¤¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Êý¿Ë¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ÏÄä»ß¤·¤¿¡£
¡¡ETC¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤¿ETC¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ï7·î¤«¤é½ç¼¡¡¢Æ±³Û¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£¸½¶â¤äÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¥¦¥§¥Ö¿½ÀÁ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó³ÎÇ§¸å¡¢3¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥¯¥ª¥«¡¼¥É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¾ã³²¤Ï4·î6ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈ¯À¸¡£Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢»³Íü¡¢Ä¹Ìî¡¢´ôÉì¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢»°½Å¤Î·×8ÅÔ¸©¤ÇºÇÂç17Ï©Àþ106¥«½ê¤ÎETC¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ã³²¤Î¸¶°ø¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤¤Çµ¯¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇËÂ»¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£