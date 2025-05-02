Á°ÅÄ·òÂÀ¤Î¡È»Ä³Û11²¯±ß¡É¤ò¡Ö¤É¤³¤â°ú¤¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àê¤¦¸·¤·¤¤º£¸å
FA¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤òDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.88¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿2Ç¯2400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó34²¯8700Ëü±ß¡Ë·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¶áÇ¯¤Î¸·¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»ØÅ¦¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë37ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡¢º£µ¨¤¬¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï29»î¹ç¤Ç3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.09¤È¶ìÀï¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇËÉ¸æÎ¨4.91¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¡¢2Ç¯2400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó34²¯8700Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¹çÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢º£»×¤¨¤Ð¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡È¼ºÇÔ¡É¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤ÏÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬11»î¹ç¤Ç6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FAÁ°¤Î2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÉü³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï8¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨7.88¡¢»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿³ä¹ç¤Ï18.6¡ó¡¢Í¿»Íµå¤â14¡ó¤À¤Ã¤¿¡£4·î¤Ï¶Ï¤«6ÅÐÈÄ¤Ç¡¢AJ¡¦¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÈà¤Îµ¯ÍÑ¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£º£¸å¤Ï7Æü°ÊÆâ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤¹¤ëµåÃÄ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ÜÀÒ¡¢³ÍÆÀµåÃÄ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏFA¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ï³ÍÆÀ¤·¤¿µåÃÄ¤¬º£µ¨¤Î»Ä¤ëÌó800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯6000Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤³¤ì¤Û¤É¤Î¶â³Û¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£°ìÅÙFA¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÄãÇ¯Êð¤·¤«Ê§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥ê¥¹¥¯¤À¡£²ø²æ¿Í¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÊÁ°ÅÄ¤Î¡Ë²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë