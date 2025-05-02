¥Þ¥Â¥é¥ÖÂ¼¾å¡¢¡È²¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¡¼¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¡15¾ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¼«Âð¤òÈÖÁÈ¤Ç¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂ¼¾å¡Ê40¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÝ¯°æŽ¥ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºòÇ¯¹ØÆþ¤·¤¿¿·µï¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÅ¹¡×É×ÉØ¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤VSÑÜÄ¢ÌÌ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Â¼¾åÉ×ºÊ¤¬Éô²°¤òÊÒ¤Å¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¡Ö¥Þ¥Â¥é¥ÖÂ¼¾åÉ×ÉØ ¿·µï ²¯¥·¥ç¥ó½é¸ø³«¡×¤È¤·¡¢Éô²°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾ÜºÙ¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó15¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¡¢3LDK92Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡£Â¼¾å¤ÏÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1²¯2500Ëü±ß¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¡¼¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢Ìó35Ç¯¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£30Ç¯¤È¤«¡Ä¤¿¤·¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹ØÆþ¤Ë¤¢¤¿¥ê¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¦¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤â»Ü¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÅ¹¡×É×ÉØ¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤VSÑÜÄ¢ÌÌ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Â¼¾åÉ×ºÊ¤¬Éô²°¤òÊÒ¤Å¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¡Ö¥Þ¥Â¥é¥ÖÂ¼¾åÉ×ÉØ ¿·µï ²¯¥·¥ç¥ó½é¸ø³«¡×¤È¤·¡¢Éô²°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾ÜºÙ¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó15¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¡¢3LDK92Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡£Â¼¾å¤ÏÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1²¯2500Ëü±ß¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¡¼¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢Ìó35Ç¯¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£30Ç¯¤È¤«¡Ä¤¿¤·¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹ØÆþ¤Ë¤¢¤¿¥ê¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¦¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤â»Ü¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£