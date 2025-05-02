¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤Ç¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¼í¤ê¡×¡¢APÄÌ¿®¤Ë¡Ö½Ð¶Ø¡×Ì¿Îá¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈÆÈºÛ¼Ô¡É¤«¡¡¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ë¶µ°éÊý¿Ë¤ä³ØÆâ¤Î¼«¼£¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦Í×µá¤·¡¢½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊä½õ¶â¤òÅà·ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Ï4·î21Æü¸½ºß¤ÇºÇÂç60Âç³Ø¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ä¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬Â´¶È¤·¤¿Âç³Ø¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥í¥ó¥ÉÈþ½÷¡Ä¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ç¥£¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë»ÊË¡Ä¹´±¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÌÅìÉô¤Ë¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë8¤Ä¤Î»äÎ©Âç³Ø¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¥¢¥¤¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤È¸Æ¤Ö¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤âÅìµþÏ»Âç³Ø¤ä´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ï¥¢¥¤¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¤Î1¹»¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ì¾ÌçÂç³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ½é¤á¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊì¹»¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£3·î19Æü¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÌó1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó261²¯±ß¡Ë¤ÎÏ¢Ë®»ñ¶â¤Î»Ùµë¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ää»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é½÷À¤ËÀÊÌÊÑ¹¹¤·¤¿¿å±Ë¤Î¥ê¥¢¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹Áª¼ê¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¥È¡¼¥Þ¥¹Áª¼ê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤Î¿å±Ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢NCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë¤Î¿å±ËÁª¼ê¸¢¤Ç½÷À¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬½÷»ÒÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹Áª¼ê¤ÎÂç²ñ»²²Ã¤òÇ§¤á¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤òµ¿Ìä»ë¤·¡¢Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏDEI¤òµÕº¹ÊÌ¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£DEI¤È¤Ï¡ÖDiversity¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡×¡¢¡ÖEquity¡Ê¸øÊ¿À¡Ë¡×¡¢¡ÖInclusion¡ÊÊñ³çÀ¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿Î¬¸ì¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤Ï¡¢È¿DEIÀ¯ºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¡×¤Î¼çÄ¥
¡¡DEI¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç³Ø¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¿Í¼ï¤äÀÊÌ¡¢¾ã³²¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤ê¡¢À¼«Ç§¤äÀÅª»Ø¸þ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬DEI¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶µ°é¾Ê¤Ï3·î14Æü¤Ë51¤ÎÂç³Ø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¹õ¿Í³ØÀ¸¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¡Ê¥¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çò¿Í¤È¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î³ØÀ¸¤¬º¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø¤ä¡¢Íý·Ï¤ÎÄ¶Ì¾ÌçÂç³Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤Î¹»Ì¾¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤Î¹ÔÆ°¤ÏÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¤âÌ¾ÌçÂç³Ø¤Î»ÑÀª¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»úÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¥æ¥À¥ä¿Íº¹ÊÌ¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡ÖÈ¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ç¥â¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤ËÈ¿ÂÐ¡¢ÄäÀï¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤Ë¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¤òº¹ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï60Âç³Ø¤òÂÐ¾Ý¤ËÈ¿¥æ¥À¥äÅª³èÆ°¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ï¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ÎÊì¹»¤À¡£
¡ÖºÇ¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¤³¤È¡×
¡¡¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Î¥Ð¥È¥é¡¼·²¤Ë¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê³¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó5Ëü¿Í¡£¤³¤³¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡È¥é¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤ÓÉÕ¤¤¤¿ÃÏ°è¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½£¤Î¼çÍ×»º¶È¤À¤Ã¤¿¹©¶È¤¬¿êÂà¤·¡¢¼£°Â¤ä½»Ì±¤Î¥â¥é¥ë¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤¿ÃÏ°è¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Î¥º§¤È·ëº§¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¡£¤Þ¤¿Êì¿Æ¤ÏÌôÊª¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È³¤Ê¼Ââ¤ËÆþÂâ¡£¥¤¥é¥¯¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¹Êó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£½üÂâ¸å¤Ë¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Î©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾Ìç¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç³Ø°Ì¤ò½¤ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²×¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ï¼«ÅÁ¡Ø¥Ò¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¨¥ì¥¸¡¼¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈË±É¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Çò¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¾Ü½Ò¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò½¤Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ô¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤ÇºÇ¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¤³¤È¡Õ¤À¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂçÅýÎÎ¤äÉûÂçÅýÎÎ¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾ÌçÂç³Ø¤ËÂÐ¤·¡¢À¯¸¢¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤¬º£¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤È¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤¹¡£¶¦¤Ë¥¢¥¤¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×µá¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¹½Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¶µ°éÆâÍÆ¤â¸«Ä¾¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÊÝ¼é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÈºÛ
¡¡¤¿¤À¤·¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ï¡Ö¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈÎ©¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¯¸¢¤È¤Î¶¨µÄ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÏÅ°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á2¤Ä¤ÎÂç³Ø¤ÏÈæ³Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×µá¤ò´°Á´¤ËµñÈÝ¡£¤³¤ì¤ËÊóÉü¤·¤è¤¦¤È¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï4·î14Æü¤Ë22²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3200²¯±ß¡Ë¤ÎÍ½»»»Ù½Ð¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤¬Âç³Ø¤ò¡ÖÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤ÎµòÅÀ¡×¤È¸«¤Ê¤·¡¢16Æü¤Ë¤Ï270Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯8000Ëü±ß¡Ë¤ÎÊä½õ¶â¤âÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊóÉü¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ï4·î21Æü¡¢½õÀ®¶âÅà·ë¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤ò¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£À¯¸¢¤ÎÆ°¤¤ÏÂç³Ø¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½õÀ®¶â¤ÎÄä»ß¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¸¢¸Â¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÀ¯¸¢¤ÈÂç³Ø¤ÎÂÐÎ©¤ÏÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ØÊÝ¼éÇÉ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÎÂç³Ø¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦²òÀâ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤¬¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¹»É÷¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Âç³Ø¤ËÏÀÁè¤òÄ©¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êä½õ¶â¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤Ç¶¼Ç÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤È¡ØÊÝ¼é¡Ù¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Á¤ÏÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¸ÀÏÀÃÆ°µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ØÆÈºÛ¼Ô¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ì¾ÌçÂç³Ø¤òÉÔÅö¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê»ØÅ¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦µ¼Ô¡Ë
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡µ¼Ô¤Ï2016Ç¯2·î¤Ë½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÀï¤ï¤ì¤¿ÀåÀï¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î³¬ÌÔµÄ°÷¤¬°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÇÊóÆ»µ¡´Ø¤¬°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¡Öµ¢¤ê¤ËÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Í¼´©»æ¤ÎÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÊóÆ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿Ê¬¤ËÈéÆù¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ÏÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤«¤é°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿Æ¸ò¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤È¤â¡ÈÊÝ¼é¡É¤¬À¯¼£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¯¸¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¡ØÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅúÊÛ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂç³Ø¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ÀÏÀÃÆ°µ¤Î»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÚºß¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥Ó¥¶¼è¤ê¾Ã¤·¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ò¡Ø¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡Ù¤Ë²þ¤á¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤APÄÌ¿®¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂåÉ½¼èºà¤«¤éÄù¤á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ØÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤âµöÍÆ¤·¤Ê¤¤¡ÙÀ¯¼£»ÑÀª¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Âè2²ó¡Ú¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÌµÀ¯ÉÜ¼çµÁ¼Ô¡×¤ÈÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¡ÄÌµÍýÆñÂê¤ò¿á¤Ã¤«¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÆüËÜ¤¬ºÎ¤ë¤Ù¤¡ÈÍ£°ì¤ÎÊýË¡¡É¤È¤Ï¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È±¦Íã¤Ê¤É±¦Íã¤ÎÆ°¸þ¤ä»×ÁÛ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤ºî²È¤Î¸ÅÃ«·Ð¹Õ»á¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¼£¤ÎËÜ¼Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô