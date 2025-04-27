¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¡È2¥·¡¼¥¿¡¼¡É¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¤·¡ª ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î2¿Í¾è¤ê¡ª¿·Á¯¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÆ°¤¯Éô²°¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Å·ºÍÅª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¤Î¡ÖJUNO¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¥·¥¨¥ó¥¿¤Ê¤Î¤Ë2¿Í¾è¤ê!? ¡ÖJUNO¡×¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¼«ÈÎÏ¢¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯3·î¤Î¡Ö¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì¡Ê¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¤¬Æ²¡¹¤Î3°Ì¡Ê1Ëü2644Âæ¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¤½¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥¨¥ó¥¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡È2¿Í¾è¤ê¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢JMS2023¡Ë¡×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖJUNO¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥ª¥·¥ã¥ì¡ª ¤³¤ì¤¬»Â¿·¡Ö2¿Í¾è¤ê¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¡¢¥È¥è¥¿Àè¿Êµ»½Ñ³«È¯¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢¼«Í³¤Ç½ÀÆð¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡JMS2023¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿JUNO¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¼ÖÃæÇñ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¤¬¤³¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ËºÇÅ¬¤Ê1Âæ¡×¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¸«¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JUNO¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆâÁõ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÊÌ¼¡¸µ¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡Ö1Îó¥·¡¼¥È2¿Í¾è¤ê¡×¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÉôºÂÀÊ¤òÂçÃÀ¤Ë¼è¤ê³°¤·¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¸åÊý¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¶õ´Ö¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¹¤µ¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î2¿Í¾è¤ê¡ª¿·Á¯¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡JUNO¤Î¸åÊý¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥â¥¸¥å¡¼¥ë²È¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ê½ÀÆðÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥½¥Õ¥¡¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¼ýÇ¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¼ÖÃæÇñ¤ËÅ¬¤·¤¿¿²¼¼¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²¿ÄÌ¤ê¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÆ°¤¯Éô²°¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢JUNO¤Î¼«Í³ÅÙ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JUNO¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤Ï¡ÖÅÅ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×µ¡Ç½¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÁë¤ÎÆ©²áÎ¨¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³°¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò¼×¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì¤äÃó¼Ö¾ì¤Ç¤â¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Å·ºÍÅª¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¼é¤ì¤ë¤«¤é½÷À¤Ç¤â°Â¿´¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¼ûÍ×¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JUNO¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«»ö¤ËÂª¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤òÎ¾Î©¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤«¤é½µËö¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×½é¿´¼Ô¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡×¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤À¤«¤é±¿Å¾¤â³Ú¡×¤È¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£