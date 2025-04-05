ËÜÊª¤Î³°²Ê°å¤ÈÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤¬VR¥²ー¥à¤ÇÇ¾°Ü¿¢¤ËÄ©Àï¡ª¡ÖÍ¾Íµ¤Ç¤¹¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿´Â¡³°²Ê°å¤ÎËÌ¸¶»á¤ÈÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Î°æ¾å»á¤¬¡¢Æ°²è¡ÖËÜÊª¤ÎÇ¾³°²Ê°å¤È¿´Â¡³°²Ê°å¤¬VR¼ê½Ñ¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡ÚSurgeon Simulator ¥²ー¥à¼Â¶·¡Û¡×¤Ç¡¢VR¥²ー¥à¤òÍÑ¤¤¤ÆÇ¾°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£ËÌ¸¶»á¤Ï¡Ö¿´Â¡³°²Ê°å¤¬¤ä¤ë¤ÈÇ¾¤Î¼ê½Ñ´ÊÃ±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¾°Ü¿¢¤Ê¤ó¤«Í¾Íµ¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¡¢°æ¾å»á¤Ï¡ÖÇ¾´´¤Ç¥Ö¥Ä¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌ¸¶»á¤È¤È¤â¤Ë¼ê½Ñ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ËÌ¸¶»á¤¬¡Ö°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡¢ÀèÀ¸¡£²þÁ±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¸ÀÍÕ¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÜÍè¡¢¤³¤ì¡¢¹ü¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¹ÅËì¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¬¸ü¤¤Ëì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³«¤±¤ë¤È¤¯¤âËì¤È¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤âÈäÏª¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÏVR¥²ー¥à¤ÇÇ¾°Ü¿¢¤ò¼¹Åá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤ÎÀèÀ¸¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤Ë¼¹Åá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÌ¸¶»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£Æó¿Í¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤²Í¶õ¤Î¼ê½Ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿·Ð¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ä¹Í¤¨Êý¤ò°ì¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¡¢°æ¾å»á¤Ï¡ÖÇ¾´´¤Ç¥Ö¥Ä¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌ¸¶»á¤È¤È¤â¤Ë¼ê½Ñ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ËÌ¸¶»á¤¬¡Ö°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡¢ÀèÀ¸¡£²þÁ±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¸ÀÍÕ¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÜÍè¡¢¤³¤ì¡¢¹ü¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¹ÅËì¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¬¸ü¤¤Ëì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³«¤±¤ë¤È¤¯¤âËì¤È¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤âÈäÏª¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÏVR¥²ー¥à¤ÇÇ¾°Ü¿¢¤ò¼¹Åá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤ÎÀèÀ¸¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤Ë¼¹Åá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÌ¸¶»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£Æó¿Í¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤²Í¶õ¤Î¼ê½Ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿·Ð¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ä¹Í¤¨Êý¤ò°ì¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ËÌ¸¶°å»Õ¤¬¸ì¤ë¿´Â¡°Ü¿¢¤ÎÎ¢Â¦¡ª¡Ö¼Â¤Ï¥¯ー¥éー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç±¿¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡×
ËÜÊª¤Î³°²Ê°å¤¬º´²ì¤Î¹â¹»¤ÇÂçÃÀÈ¯¸À¡ÖÆ°µ¡¤ÏÉÔ½ã¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¶ä¤Î½â¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥á¥¹¡ªËÜÊª¤Î³°²Ê°å¤ÎÄ©Àï¤òÌ©Ãå
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Á¡¼¥àWADA¡ÚËÜÊª¤Î³°²Ê°åYouTuber¡Û¤È¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÆ¯¤¯ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¸å¿Ê¤Î³ØÀ¸¤ä°åÎÅ¼Ô¤ËÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹