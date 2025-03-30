µµÍüÏÂÌé¡¢»öÌ³½êÂà½ê¤Î·è¤á¼ê¤È³Ð¸ç KAT-TUN²ò»¶¤Ï¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤¡×ËÜ²»½é¹ðÇò
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/30¡Û3·îËö¤ÇSTARTO ENTERTAINMENT¤òÂà½ê¤¹¤ëKAT-TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬3·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢Âà½ê¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È
Åìµþ¡¦·îÅç¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¤¿¤±¤Î¼Â²È¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤²°¡ÖÃÝ¤Î»Ò¡×¤òË¬¤ì¤¿µµÍü¤Ï¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤ÇÂçºå¤«¤éÍè¤¿ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ëµÒ¤ÈÃÌ¾Ð¤·À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢µµÍü¤Ï¡¢3·îËö¤Ç¤ÎKAT-TUN²ò»¶¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼«¿È¤ÎÂà½êÈ¯É½¸å¤ËSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤âÁÛ¤¤¤È¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£¡Ø¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥À¥Æ¡ÊSnow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ë¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤·¡×¤È²þ¤á¤Æ¸åÇÚ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ó¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â°ìÍý¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï½é¤á¤ÆÃý¤ë¤ï¡×¤È¤·¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤È¤«¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦²¶¤Î1¸Ä¤Î³Ð¸ç¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£KAT-TUN¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÀäÂÐº£¤Î´Ä¶¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢KAT-TUN¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ²¶¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤¤·¡¢¤À¤È¤·¤¿¤é¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤ò²¶¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤ë¿Í¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²¶¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Á¥¤ò¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È²¶¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡¢Â¿Ê¬¡£ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò»¶¡¢Âà½ê¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¿´¶¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é3·î31Æü¤Þ¤ÇKAT-TUN¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤·¤«º£¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸½¾õ¤Ç¼ä¤·¤µ¤â¤Ê¤¤¤·ÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ3·î31Æü¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤À¤«¤éÁ´Á³ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¡£¤Ç¡¢4·î1Æü¤«¤éÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Â¿Ê¬¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È
¢¡µµÍüÏÂÌé¡¢»öÌ³½êÂà½ê¤Ø¤Î³Ð¸ç
Åìµþ¡¦·îÅç¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¤¿¤±¤Î¼Â²È¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤²°¡ÖÃÝ¤Î»Ò¡×¤òË¬¤ì¤¿µµÍü¤Ï¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤ÇÂçºå¤«¤éÍè¤¿ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ëµÒ¤ÈÃÌ¾Ð¤·À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ó¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â°ìÍý¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï½é¤á¤ÆÃý¤ë¤ï¡×¤È¤·¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤È¤«¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦²¶¤Î1¸Ä¤Î³Ð¸ç¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£KAT-TUN¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÀäÂÐº£¤Î´Ä¶¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢KAT-TUN¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ²¶¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤¤·¡¢¤À¤È¤·¤¿¤é¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤ò²¶¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤ë¿Í¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²¶¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Á¥¤ò¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È²¶¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡¢Â¿Ê¬¡£ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò»¶¡¢Âà½ê¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¿´¶¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é3·î31Æü¤Þ¤ÇKAT-TUN¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤·¤«º£¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸½¾õ¤Ç¼ä¤·¤µ¤â¤Ê¤¤¤·ÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ3·î31Æü¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤À¤«¤éÁ´Á³ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¡£¤Ç¡¢4·î1Æü¤«¤éÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Â¿Ê¬¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û