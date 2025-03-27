µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ä¡Ö¤¢¤Þ¤êÍß¤ò¤«¤«¤º¤Ë°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬27Æü¡¢¡ÖJERA ¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï 2025¡¡³«ËëÁ°Æü¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤Ç²ø²æ¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¤¤¤³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¼«³Ð¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¤±¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ï±üÀî¶³¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï±üÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÏ¤â¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤ÁÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤³¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëº£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤êÎÏ¤ß¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â½ù¡¹¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÍß¤ò¤«¤«¤º¤Ë°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ê¼èºà¡á¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀöÀîÍº»Ê¡Ë