¡ÔÄ¨Ìò¤Ï¡Ä¡Õ17ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤òÍ¶²ý¡¦¶¯´¯¡¦»¦¿Í¢ª¥³¥ó¥¯¥êµÍ¤á¤Ë¤·¤¿¡Ö4¿Í¤ÎÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á¡×¤Î¤½¤Î¸å
¡Ò¡Ö¤Ç¤±¤§´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿17ºÐ¾¯½÷¤ò¸«¤ÆÂç¾Ð¤¤¡Ä¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡×¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤à¤´¤¤ÈÈ¹Ô¼ê¸ý¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡º£¤âµ²±¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯ºÇ°¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡×¡£ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î¼«Âð¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÈà¤ÎÎ¾¿Æ¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼»ö·ïÈ¯³Ð¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡»ö·ï¤¬ÏªÄè¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¿·´©¡Ø±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Î¼ÂÏÃ¸¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û´é¤Ï¥Ü¥³¥Ü¥³¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡Ä4¿Í¤ÎÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥³¥ó¥¯¥êµÍ¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿È³¤Ï¡Ä¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
Èï³²¼Ô¤Ëµ¤¤Å¤¤Ê¤¬¤é¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²
¡¡²ÈÂ²¤â½»¤à°ì¸Í·ú¤Æ¤Î2³¬¤Ç¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¡¢¤Ê¤¼È¯³Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤ºC¤ÎÉã¿Æ¤Ï¼«¿È¤¬ÆþÅÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»ï¡ØÀÖ´ú¡Ù¤ÎÇÛÃ£¤ä½¸¶â¤ËË»¤·¤¯²È¤Î»ö¾ð¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¡£°ìÊý¡¢Êì¿Æ¤Ï»öÂÖ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½é¤ËJ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ºÝ¡¢Èà½÷¤òÆ¨¤¬¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢¤½¤Î°ì·ï¤ÇC¤«¤é1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°Ê¹ß¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢C¤Î1¤Ä¾å¤Î·»¤Ï´Æ¶Ø¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¼«¿È¤âA¤é¤È¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤³¤ì¤òÌÛÇ§¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢1998Ç¯12·î½é½Ü¡¢C¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï°ìÅÙ¤À¤±Â©»Ò¤ò¤Þ¤¸¤¨J¤µ¤ó¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤¬¤Ò¤É¤¯¼ð¤ì¡¢²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤ò¸«¤Æ¡¢¿©»ö¸å¡¢Î¾¿Æ¤ÏJ¤µ¤ó¤Ëµ¢Âð¤òÂ¥¤·¸¼´Ø¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤¹¤°¤ËC¤¬J¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±Ï¢¤ìÌá¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÈà½÷¼«¿È¤âÆ¨¤²¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ÏC¤Î²È¤Î2³¬¤ÎÁë¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÌëÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µÓÎ©¤Ê¤É¤ò»È¤¤2³¬¤Ë¾å¤ê¡¢Ä¾ÀÜ´Æ¶ØÉô²°¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡½»Ì±¤Ï¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¶ì¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤³¤ÇÃÏ¹ö³¨¿Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤º¡¢ÄÌÊó¤¹¤ë¼Ô¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤¬¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Ì´¤Î40Æü¤¬²á¤®¤¿1989Ç¯1·î4ÆüÁáÄ«¡¢A¤ÏÅ°Ìë¤ÎÅÒ¤±Ëã¿ý¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¸å¡¢D¤Î¼«Âð¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤ÏB¤ÈC¤â¤ª¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Ëã¿ý¤ËÉé¤±¤¿ÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢J¤µ¤ó¤ò¤¤¤¿¤Ö¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤³¤í¡¢A¤ÏÈà½÷¤Ø¤ÎË½¹Ô¤ËË°¤Ë°¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤ë¤«¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢4¿Í¤ÏÁ°¸å¤·¤ÆC¤Î²È¤Ë½¸¤Þ¤êJ¤µ¤ó¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄË¤á¤Ä¤±¤ë¡£Ï¹¿¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¥í¥¦¤ò¿â¤é¤·¤Æ´éÌÌ¤ò¥í¥¦¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤·¡¢Î¾¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾å¤Ë²Ð¤Î¤Ä¤¤¤¿Ï¹¿¤¤òÎ©¤Æ¤ÆÇú¾Ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢Èà½÷¤¬ÇÓÝõÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ûÎÁ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÇ¢¤òÌµÍý¤ä¤ê¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤Þ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢´éÌÌ¤Ë·«¤êÊÖ¤·²ó¤·½³¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎý½¬´ï¶ñ¤ÎÅ´À½µÓÉô¡ÊÌó1.74¥¥í¡Ë¤ò¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÎÎ¤Ç¿ô½½²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¥ÂÇ¤·¤¿µó¤²¶ç¡¢¤³¤Î´ï¶ñ¤ò¸ª¤Î¹â¤µ¤«¤éJ¤µ¤ó¤ÎÊ¢Éô¤á¤¬¤±¤ÆÆóÅÙ»°ÅÙ¤ÈÍî²¼¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¿±þ¤»¤º¡¢¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬»à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬ÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢4¿Í¤Ï2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Ë½¹Ô¡£·ë²Ì¡¢J¤µ¤ó¤Ï½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î22»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Íâ5Æü¡¢A¡¢B¡¢C¤¬Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î²Ö²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢C¤Î·»¤«¤é¡Ö¾¯½÷¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤ÎÅÅÏÃÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¹²¤Æ¤ÆC¤Î¼«¼¼¤Ë½Ð¸þ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èà½÷¤Î»Ñ¤¬¡£
¡Ö»ö·ï¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤òÇ§¼±¤·¤¿3¿Í¤Ï»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¤ò¶²¤ì¡¢J¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ÎÅê´þ¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î±£ÊÃ¹©ºî¤â¶Ë¤á¤Æ»ÄµÔ¤Ç¤¢¤ë¡£°äÂÎ¤òÂç·¿¤ÎÎ¹¹Ô³ó¤ËÆþ¤ì¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤¤Ä¤±¤¿¸å¡¢A¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î»Å»öÀè¤«¤é±¿ÈÂÍÑ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥»¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¼õ¤±¤¿¡£¼¡¤Ë¶á½ê¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥à´Ì¤òC¤Î²È¤ÎÁ°¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë³ó¤´¤ÈJ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤òÅê´þ¡£¤½¤Î¾å¤«¤é¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤äÎû´¤¤¬¤òÆþ¤ì¤Æ¸ÇÄê¡£¥É¥é¥à´Ì¤Ë¹õ¿§¥Ó¥Ë¡¼¥ëÀ½¤´¤ßÂÞ¤òÈï¤»¤Æ¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ÇÌ©ÊÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢A¡¢B¡¢C¤Î3¿Í¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç½Å¤µ300¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥é¥à´Ì¤ò±¿¤Ó¡¢Åö»þ¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¹¾Åì¶è¼ã½§¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ËÅê´þ¤¹¤ë¡£
¡¡¸µ¹æ¤¬¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤ËÊÑ¤ï¤ë2ÆüÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤¼ÈÈ¹Ô¤¬¥Ð¥ì¤¿¤Î¤«¡©
¡¡Èï³²¼Ô¤ò¤Ê¤Ö¤ê»¦¤·¤Ë¤·¤¿Èó¿ÍÆ»Åª¤ÊÈÈ¹Ô»ö·ïÈ¯³Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¡£1989Ç¯3·î¡¢·Ù»ëÄ£°½À¥·Ù»¡½ð¤Ï´ÉÆâ¤Çµ¯¤Ì¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿36ºÐ¤Î½÷À¤È7ºÐ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆÆ±½ð¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬A¤ÈB¤Ç¤¢¤ë¡£·Ù»¡¤Ï2·ï¤ÎÉØ½÷Ë½¹Ô¤È20·ï¤Î¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤êÍÆµ¿¤Ç2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÊì»Ò¤Î»¦¿Í¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç·º»ö¤Ï¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Á¤ã¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤«¤Þ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤È¡¢A¤¬ÅâÆÍ¤Ë¾¯½÷¤Î°äÂÎ¤ò¥É¥é¥à´Ì¤ËµÍ¤á°ä´þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¡½Ò¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢A¤ÏB¤¬¤¹¤Ç¤ËÈÈ¹Ô¤ò¼«¶¡¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£»×¤ï¤Ì¹ðÇò¤ò¼õ¤±·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¡½Ò¤É¤ª¤ê°äÂÎ¤ÎÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥É¥é¥à´Ì¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢»ö·ïÈ¯³Ð¡£C¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±·î29Æü¤ËC¡¢D¤È¶¦¤ËA¡¢B¤òÙÇÃ×¡¢´Æ¶Ø¡¢¶¯´¯¡¢Ë½¹Ô¡¢»¦¿Í¡¢»àÂÎ°ä´þ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¡ÊÂ¾¤Ë»àÂÎ°ä´þ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆC¤Î·»¤È¡¢àÐêøÍÆµ¿¤Ç¾¯Ç¯2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¡Ë¡£
¡¡4¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌ¤À®Ç¯¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¡¢Åö½é¡¢¸¡»¡¤ÏÈà¤é¤òÅìµþ²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁ÷Ã×¤·¤¿¤¬¡¢Æ±²ÈºÛ¤Ï»ö·ï¤Î»ÄµÔ¤µ¤ò´Õ¤ß¤Æ¡Ö·º»ö½èÊ¬¤¬ÁêÅö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ËµÕÁ÷Ã×¡£·ë²Ì¡¢Èïµ¿¼Ô4¿Í¤Îºá¤ÏÅìµþÃÏºÛ¤Ç¿³Íý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ï1989Ç¯7·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¸¡»¡¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¾¯Ç¯¤é¤¬´Æ¶Ø¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Î12·î²¼½Üº¢¤«¤é¡¢¾¯½÷¤Î°·¤¤¤Ëº¤¤ê¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á¤Ë¤·¤Æ³¤¤Ë¼Î¤Æ¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»¦³²¸å¤Ë¹¾Åì¶è¤ÎËäÎ©ÃÏ¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£ÂÐ¤·¤ÆÊÛ¸îÂ¦¤Ïºá¾õÇ§ÈÝ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢A¤¬Ì¤É¬¤Î¸Î°Õ¤Ë¤è¤ë»¦¿Í¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Â¾¤Î3¿Í¤Ï»¦°Õ¤òÈÝÇ§¤·¡¢½ý³²Ã×»à¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿È³¤Ï¡Ä
¡¡È½·è¸øÈ½¤Ï1990Ç¯7·î20Æü¡£ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤ò¤Ê¤Ö¤ê»¦¤·¤Ë¤·¤¿Èó¿ÍÆ»Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç·º»öÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤¬¡¢¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄÈÈºá¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÌ¤½Ï¤Ê¾¯Ç¯¤é¤¬»öÂÖ¤òÂÇ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÉÔ¹¬¤Ê·ëËö¤Ë´Ù¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¹´ÃÖÃæ¡¢Èï¹ð¿Í¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿Í´ÖÀ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿À®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¤Ê¤É¤Î¾ð¾õ¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼çÈÈ³Ê¤ÎA¤ËÄ¨Ìò17Ç¯¡ÊÎ¾¿Æ¤¬Èï³²¼Ô°äÂ²¤Ë5000Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡Ë¡¢½à¼çÈÈ³Ê¤ÎB¤ËÄ¨Ìò5Ç¯°Ê¾å10Ç¯°Ê²¼¤ÎÉÔÄê´ü·º¡¢´Æ¶Ø¾ì½ê¤Ë¼«¼¼¤òÄó¶¡¤·¤¿C¤ËÄ¨Ìò4Ç¯°Ê¾å6Ç¯°Ê²¼¤ÎÉÔÄê´ü·º¡¢ºÇ¤â´ØÍ¿¤¬Çö¤¤¤È¤µ¤ì¤¿D¤ËÄ¨Ìò3Ç¯°Ê¾å4Ç¯°Ê²¼¤ÎÉÔÄê´ü·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤È¤â¤Ë¹µÁÊ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ï°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·A¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¡¢C¤ËÄ¨Ìò5Ç¯°Ê¾å9Ç¯°Ê²¼¤ÎÉÔÄê´ü·º¡¢D¤ËÄ¨Ìò5Ç¯°Ê¾å10Ç¯°Ê²¼¤ÎÉÔÄê´ü·º¤òÀë¹ð¡ÊB¤Î¤ß°ì¿³È½·è¤ò»Ù»ý¡Ë¡£D¤Î¤ßºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¡¢Ä¨Ìò5Ç¯°Ê¾å7Ç¯°Ê²¼¤ÎÉÔÄê´ü·º¤Ç³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÈ¹Ô¤Î»ÄµÔ¤µ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú¤¹¤®¤ëÎÌ·º¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬À³Ê¤Î¶ºÀµ¤ä´Ä¶¤ÎÄ´À°¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸î½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄê¤á¤¿¾¯Ç¯Ë¡¤ÇºÛ¤±¤ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¥È¥¤¥ì¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¸ÉÆÈ»à¡¢¿Í¤ò²¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÂáÊá¡Ä¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥³¥ó¥¯¥êµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡×¼Ò²ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¡Ú4¿Í¤ÎÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¡Û¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÅ´¿Í¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë