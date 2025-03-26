¤¤¤·¤À°íÀ®¡¡¥Ö¥ì¡¼¥¯»þ¤Ë²Ô¤¤¤À¶â³ÛÌÀ¤«¤¹¡¡120Ëü±ß¤Î·¤¹ØÆþ¡Ä¥»¥ì¥ÖÎ¹¹Ô¤Ç¹ëÍ·¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥â¥Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê50¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖFANTASTICS¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ò¡¢²õ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ê¸å9¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯»þ¤Ë²Ô¤¤¤À¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1993Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¤¤·¤À¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¤Ç5²¯²Ô¤¤¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤ª¶â¤Ï¥»¥ì¥ÖÎ¹¹Ô¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ê¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Ã¥Ä¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¤¡¼¥È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¹ëÍ·¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤ä·¤¤ò¿·Ä´¡£¡Ö¥Ù¥ë¥ë¥Ã¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾Â¤Ç120Ëü¡£¤½¤ì¤òÃå¤ÆïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥â¥Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÎø¿Í¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¸«±ÉÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èº¤¤ê´é¡£¤½¤ÎÂçÊª½÷Í¥¤ÎÌ¾Á°¤â¥µ¥é¥ê¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖNON STYLE¡×°æ¾åÍµ²ð¤«¤é¤Ï¡Ö¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£