ÎëÌÚÊ¡¡¡MLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¡¡ÎÙ¤Ë¤Ï¡ÄÄ¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤µ¤é¤ËÆ´¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Áý¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê20¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢µå¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÂèÆóÀï¡¢µµÍü¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç´ÑÀï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡ÖKAT-TUN¡×¤ÎµµÍüÏÂÌé¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤Î¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÇµµÍü¤µ¤ó¤Î¼èºà¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²þ¤á¤ÆµµÍü¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤µ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤È·Ð¸³¤ò´¶¤¸¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ´¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Áý¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÎëÌÚ¡£¡Ö¤Þ¤¿µµÍüÀÊ(¤«¤á¤Ê¥·¡¼¥È)¤Ç¤ÎÉû²»À¼¤â½Ð¤¿¤¤¤Ê¡Á¡ª¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦50¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤¬¼èºà¤·¤¿»î¹ç¤Î¤â¤è¤¦¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£