¿·¼Ö209Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¡Ö¡È³Ê°Â¡ÉSUV¡×¤¬¤á¤Á¤ã¿Íµ¤!? ¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡È¤Ê¤·¡É¡ßÁ´¼ÖFF¤Î¡Ö³ä¤êÀÚ¤ê»ÅÍÍ¡×¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¤¥¤¡© ¤ª¼êº¢¤Ê¡ÖWR-V¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
ÁõÈ÷¤Î´ÊÁÇ²½¤ÇÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖWR-V¡×
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¤Ê¤¯¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¤ß¤Ç¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤À¤±¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤È¤·¡¢Äã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¥Û¥ó¥À¡ÖWR-V¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡2024Ç¯4·î¤Ë¹ñÆâÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï20°ÌÁ°¸å¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¤³¤Î³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡WR-V¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥Ù¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÖWR-V¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎWR-V¤ÏÁõÈ÷¤¬°ã¤¦3¥°¥ì¡¼¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¡ÖHonda SENSING¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉ¸½àÅëºÜ¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤âºÇÂç½ÐÎÏ118ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯142Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÜCVT¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤È¤¤¤¦¹½À®¤â¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡4WD¤ÎSUV¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢FF¤Î¤ß¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬209Ëü8000±ß¤«¤é¤È¤¤¤¦Äã²Á³ÊÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢½½Ê¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¿·¼Ö¤ÎSUV¤¬200Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥»¡¼¥ë¥¹Ã´Åö¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤ê½½Ê¬¤Ê¼Ö³Ê¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥Ë¥¢ÁØ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¡Ö¥ô¥§¥¼¥ëe¡§HEV¡×¤Ï¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬310Ëü8000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢WR-V¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖZ+¡×¡Ê248Ëü9000±ß¡Ë¤È¤Ï60Ëü±ß¤â¤Î²Á³Êº¹¡£
¡¡5Ç¯°Ê¾å¾è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°Ý»ýÈñ¤ä¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê²Á³Êº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¡¼¥ë¥¹Ã´Åö¤â¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¤âWR-V¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Î·ÐºÑÀ¤Ï¹â¤¤¡×¤ò¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡Á´Ä¹4325mm¡ßÁ´Éý1790mm¡ßÁ´¹â1650mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤Ä¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤«¤Ê¤ê¼Á¼Â¹ä·ò¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤Ë¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¼«Í³ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÁ´¼ÖÂ®ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÁõÈ÷¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¤Ê¤É¤ÏÉ¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ÂÁ´À¤Ï½½Ê¬³ÎÊÝ¡£
¡Öµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¥¬¥ó¥¬¥ó²ÙÊª¤È¿Í¤òÀÑ¤ó¤Ç»È¤¤ÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢WR-V¤ÏºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ºÇ¶á¤Î¿··¿¼Ö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁõÈ÷¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤¹¤®¤Æ¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤ÎWR-V¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë·ÐºÑÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£