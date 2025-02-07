1·î¤ÎÆÁÅç¸©Æâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ÏÌó3600Ëü±ß¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅç¸©Æâ¤Ç£±·î¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¡¦SNS·¿º¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤Ï3600Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¸©·Ù¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î½÷À¤¬SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¤Î¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¡¢Ìó2900Ëü±ßÊ¬¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯11·î¡¢½÷À¤ÏSNS¤ÇÅê»ñ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ËÌÅçÄ®¤Î10Âå¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¡ÖTikTok¤ÎÆ°²è¤Ë¤¤¤¤¤Í¤¹¤ì¤ÐÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤Ä¤é¤ì¡¢°ãÌó¶â¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç317Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2·ï¤ò´Þ¤á£±·î¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸©Æâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¡¦SNS·¿º¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½3600Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£