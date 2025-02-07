ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¸åÇÚ¤Ë´¶ÁÛLINE¡¢¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù½Ð±é¤Ë¤â°ÕÍß¡Äµì¥¸¥ã¥ËÁûÆ°¤ÇÂà½ê¼ÔÂ³½Ð¸å¤Î¡Ö°ÛÊÑ¡×
¡Ö¸½ºß¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ê93¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î¥í¥±¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤ò»£¤ê½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ÇÁüÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ç91Ç¯¤ËSMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¡£¡Ç24Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬31.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÌÚÂ¼¤Î»öÌ³½êÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ç20Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤ÎÂà½ê¤äÍò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Å¾´¹´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç23Ç¯¤Ë¤Ï»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤ÎÂà½ê¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ç23Ç¯Ëö¤ËÅì»³µªÇ·¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬SMILE-UP.¼Ò¤ÇÈï³²¼Ô¤ÎÊä½þ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°úÂà¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤Î¡ÈÄ¹ÃË¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ½ê¤·¤¿¸åÇÚ¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±ÇÁüÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
SMAP»þÂå¤«¤éÌÚÂ¼¤òÃÎ¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Èà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿Kis-My-Ft2¤È¤Ï¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤â¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢LINE¤Ç´¶ÁÛ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ø¸«¤¿¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
É½ÉñÂæ¤Ç¤â¡È·»µ®Ê¬¡É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö12·î¤Ë¤ÏSnow Man¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤ÈWEST¡¥¤Î茺ÅÄ¿òÍµ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¡¢¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ç24Ç¯9·î¤«¤é¡¢Netflix¤Ç¡¢timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz PROJECT -AUDITION-¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡Ø½Ð±é¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¸õÊäÀ¸¤Ë»öÌ³½ê¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÙÝ¡É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÈÄ¹ÃË¡É¤È¤·¤Æ°ìÈ©Ã¦¤®¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±ÇÁüÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ç24Ç¯12·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖENCOUNT¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸åÇÚ¤«¤é¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ô¡Ø¤³¤¤¤Ä¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¡£¡È·»µ®Àë¸À¡É¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª