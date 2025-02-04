½©ÍÕ¸¶¤ÎPC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ÉÈÎÇä¥È¥é¥Ö¥ë¡½µÒ¤¬¶áÎÙÍÄÃÕ±à¤Ë¿¯Æþ¡¢´ÇÈÄ²õ¤¹¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¼Õºá
½©ÍÕ¸¶¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬2025Ç¯2·î3Æü¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼ ½©ÍÕ¸¶¥Ñ¡¼¥Ä´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿··¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ÎÅ¹Æ¬ÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¼êºÝ¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¶èÎ©ÍÄÃÕ±à¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤â¡¡Ãæ¹ñ¿ÍµÒ¤âÂ¿¿ô
Æ±¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1·î30Æü¤Ë¥²¡¼¥àÍÑ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÊÆNVIDIA¤Î¿··¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¡ÖGeForce RTX 5090¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGeForce RTX 5080¡×¤ÎÅ¹Æ¬ÃêÁªÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Å¹¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÏÀèÃå100¿Í¤Ë10ÅÀ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È»öÁ°¤Ë¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹¤Ç¤Ï15»þ¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¤ÏÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãë¤´¤í¤Ë¤ÏµÒ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹¤«¤é¤Î»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎó¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢15»þ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ç¤¿¤à¤í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢15»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ÆÂçº®Íð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÃêÁª¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎµÒ¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶á¤¯¤Î¶èÎ©ÍÄÃÕ±à¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëµÒ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÁû¤®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅöÆüÅ¹¤òË¬¤ì¤¿Î©»³ÅÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÉÑÈË¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅÐ¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê´ÇÈÄ¤ò²õ¤¹¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï3Æü¤Ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¤´¶áÎÙ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡¡¡Ø½©ÍÕ¸¶¥Ñ¡¼¥Ä´Û¡Ù¤Ç¤ÎRTX5090¤ÎÅ¹Æ¬ÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤È¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯1·î30Æü¡Ø¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼ ½©ÍÕ¸¶¥Ñ¡¼¥Ä´Û¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¿·À½ÉÊRTX5090.5080¤ÎÅ¹Æ¬ÃêÁªÈÎÇä¤ËºÝ¤·¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ë¤è¤êÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¤´¶áÎÙ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤ØÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢X¤Ë¡Ö´ÇÈÄ¤¬È¾Ê¬ÀÞ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Î¼Ì¿¿Åê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÄÃÕ±à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¡¢ÁûÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÍÄÃÕ±à¤µ¤Þ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅÐ¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê´ÇÈÄ¤ò²õ¤¹¤Ê¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´Â»³²¤ÈÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Â»Ü¡×
EC¥µ¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ù¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÇ¾³¹À»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë½©ÍÕ¸¶¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢»öÁ°¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Â»Ü¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â³Û¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÊÀ¼Ò¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬´Å¤¯¡¢ÁÛÄê¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤ª°ú¤¹ç¤¤¤òÄº¤¡¢½©ÍÕ¸¶ËÜÉô¤ÎÁí½Ð¤ò·«¤ê½Ð¤·25Ì¾ÄøÅÙ¤òÇÛÃÖ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤äÍ¶Æ³ÊýË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤«¤ëÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¡¢»Û¤«¤ë¤³¤È¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¡¦¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£