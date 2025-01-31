SF¥í¥Ü¥Ã¥È±Ç²è¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÅÐ¾ì¡¡Í½Ìó¼õÉÕÃæ
¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥¦¥§¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óSF±Ç²è¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¹ç¶â¥Õ¥ì¡¼¥à»ÅÍÍ¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥í¥º¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖCARBOTIX ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¤ò2025Ç¯1·î31Æü12:00¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ü¡ÖCARBOTIX ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¤È¤Ï
¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤Ï¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç2025Ç¯2·î7Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Çµ¯Æ°¤·¤¿ºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥í¥º¡×¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°¦¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢Åç¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤Î´¶Æ°Êª¸ì¤¬À¤³¦43¥«¹ñ¤ÇNo.1¥Ò¥Ã¥È!¡ÖTHE¡úROBOTS¡×¤¬»Ò¶¡¤¿¤ÁÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡×
¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¡ÖCARBOTIX ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¤Ï¡¢¥í¥º¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÄ¹¤¤¼ê¤ÈÂ¤ò¡¢¾æÉ×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁ¡ºÙ¤Ê²ÄÆ°¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¡£¥é¥Á¥§¥Ã¥È´ØÀá¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥º¡×¤ÎÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾ÌÜ¡¢Æ¹ÂÎ¤È¼ó¡¢¤½¤·¤ÆÆ¬Éô¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯Ï³¤ì¤ë¸÷¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¡¢±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCARBOTIX ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÊª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥í¥º¡×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë
W 180mm x D 90mm x H 306 mm¡ÊËÜÂÎ¤Î¤ß¡Ë
½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë
1kg¡Ê¾¦ÉÊ¤Î¤ß¡Ë¡¿1.5kg ¡Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¹þ¤ß¡Ë
ÁÇºà
¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¶âÂ°¡¢¼§ÀÐ¡¢ABS¡¢PVC¡¢POM¡¢LED
¾¦ÉÊ¹½À®
¡¦ËÜÂÎ
¡¦¥¥é¥ê(¼§ÀÐ¥»¥ó¥µ¡¼ÍÑ¼§ÀÐÆâÂ¢)
¡¦º¹¤·ÂØ¤¨¼ê¼óx 4¼ï
¥®¥ß¥Ã¥¯¡¦ÆÃÄ§
¡¦¼§ÀÐ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÀÅô¤¹¤ëLED¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥®¥ß¥Ã¥¯(¿§¤Ï½ç¼¡¤ËÊÑ²½)
¡¦¹ç¶â¥Õ¥ì¡¼¥àÆâÂ¢
¡¦LED¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×ÍÑ¼§ÀÐ¥»¥ó¥µ¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡Ö¥¥é¥ê¡×ÉÕÂ°
¼õÃí³«»Ï
2025Ç¯1·î31Æü 12:00
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê
28,800±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡§31,680±ß¡Ë
È¯Çä¡¦È¯Á÷Í½Äê
2025Ç¯11·î
ÈÎÇäÅ¹
BLITZWAY JAPAN¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡Êhttps://blitzway.co.jp/
¡Ë¡¢Â¾¼è¤ê°·¤¤³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨LEDÍÑÅÅÃÓ¤ÏÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÊÌÅÓ¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ÈÍÑÅÅÃÓ¡§LR44 (AG13¡¢G13A) x 3¸Ä
¢¨¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Î°ìÉô¤Ï¡¢±é½Ð¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨À¸»º¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢È¯Á÷Æü¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢Í½Ìó¡¦¹ØÆþÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖCARBOTIX ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¤È¤Ï
¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤Ï¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç2025Ç¯2·î7Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Çµ¯Æ°¤·¤¿ºÇ¿··¿¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥í¥º¡×¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°¦¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢Åç¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤Î´¶Æ°Êª¸ì¤¬À¤³¦43¥«¹ñ¤ÇNo.1¥Ò¥Ã¥È!¡ÖTHE¡úROBOTS¡×¤¬»Ò¶¡¤¿¤ÁÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡×
¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¡ÖCARBOTIX ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¤Ï¡¢¥í¥º¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÄ¹¤¤¼ê¤ÈÂ¤ò¡¢¾æÉ×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁ¡ºÙ¤Ê²ÄÆ°¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¡£¥é¥Á¥§¥Ã¥È´ØÀá¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥º¡×¤ÎÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾ÌÜ¡¢Æ¹ÂÎ¤È¼ó¡¢¤½¤·¤ÆÆ¬Éô¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯Ï³¤ì¤ë¸÷¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¡¢±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCARBOTIX ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÊª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥í¥º¡×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë
W 180mm x D 90mm x H 306 mm¡ÊËÜÂÎ¤Î¤ß¡Ë
½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë
1kg¡Ê¾¦ÉÊ¤Î¤ß¡Ë¡¿1.5kg ¡Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¹þ¤ß¡Ë
ÁÇºà
¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¶âÂ°¡¢¼§ÀÐ¡¢ABS¡¢PVC¡¢POM¡¢LED
¾¦ÉÊ¹½À®
¡¦ËÜÂÎ
¡¦¥¥é¥ê(¼§ÀÐ¥»¥ó¥µ¡¼ÍÑ¼§ÀÐÆâÂ¢)
¡¦º¹¤·ÂØ¤¨¼ê¼óx 4¼ï
¥®¥ß¥Ã¥¯¡¦ÆÃÄ§
¡¦¼§ÀÐ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÀÅô¤¹¤ëLED¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥®¥ß¥Ã¥¯(¿§¤Ï½ç¼¡¤ËÊÑ²½)
¡¦¹ç¶â¥Õ¥ì¡¼¥àÆâÂ¢
¡¦LED¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×ÍÑ¼§ÀÐ¥»¥ó¥µ¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡Ö¥¥é¥ê¡×ÉÕÂ°
¼õÃí³«»Ï
2025Ç¯1·î31Æü 12:00
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê
28,800±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡§31,680±ß¡Ë
È¯Çä¡¦È¯Á÷Í½Äê
2025Ç¯11·î
ÈÎÇäÅ¹
BLITZWAY JAPAN¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡Êhttps://blitzway.co.jp/
¡Ë¡¢Â¾¼è¤ê°·¤¤³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨LEDÍÑÅÅÃÓ¤ÏÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÊÌÅÓ¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ÈÍÑÅÅÃÓ¡§LR44 (AG13¡¢G13A) x 3¸Ä
¢¨¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Î°ìÉô¤Ï¡¢±é½Ð¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨À¸»º¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢È¯Á÷Æü¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢Í½Ìó¡¦¹ØÆþÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£