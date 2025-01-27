¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

ºæÅì±Ø¶á¤¯¤Ë11·î2Æü¡¢ÁÏºî¥Áー¥ºÎÁÍýÅ¹¡Ö¸¶²Á¥Ó¥¹¥È¥í¥Áー¥º¥×¥é¥¹ ºæÅìÅ¹¡×¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶è¡Ë¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤à¤ó¤à¤µ¤ó¤¬»î¿©¥ê¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£

µþÅÔÈ¯¾Í¤Ç´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ÁÏºî¥Áー¥ºÎÁÍý¤È¸¶²Á¤Ç¼ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¡Ö¸¶²Á¥Ó¥¹¥È¥í¥Áー¥º¥×¥é¥¹¡×¤¬ÆîÂçºå¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¡£¤Û¤Ü¸¶²Á¤Ç¼ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÁÏºî¥Áー¥ºÎÁÍý¤«¤éÆùÎÁÍý¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÌó60¼ïÎà¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£

¤à¤ó¤à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Áー¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¼ò¤Ë¤â¹ç¤¦¤·¡¢ÂçËþÂ­¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢·îÍË～¶âÍË¡á17»þ～23»þ¡¢ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¡á16»þ～23»þ¡£ÀÊ¿ô¤Ï30Âî80ÀÊ¡£

´ØÏ¢µ­»ö

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡ÖÂçºå¥¦¥£ー¥¯¡×³«ºÅ¤Ø¡¡¥®¥Í¥¹µ­Ï¿ÌÜ»Ø¤¹ËßÍÙ¤ê¡¢¤À¤ó¤¸¤ê¡¢²»³Ú¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É400¥×¥í¥°¥é¥à

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡ÖÂçºå¥¦¥£ー¥¯¡×³«ºÅ¤Ø¡¡¥®¥Í¥¹µ­Ï¿ÌÜ»Ø¤¹ËßÍÙ¤ê¡¢¤À¤ó¤¸¤ê¡¢²»³Ú¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É400¥×¥í¥°¥é¥à

 ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤ÇÆüËÜºÇÂçµé¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ¡×¡¡300¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«

ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤ÇÆüËÜºÇÂçµé¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ¡×¡¡300¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«

 Æî³¤ÅÅÅ´¡Ö2200·Ï¡×°úÂà¤Ø¡¡Éü¸µ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ÖÎ¾¤ò¼®¸«¶¶±Ø¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ

Æî³¤ÅÅÅ´¡Ö2200·Ï¡×°úÂà¤Ø¡¡Éü¸µ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ÖÎ¾¤ò¼®¸«¶¶±Ø¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 1.24Ëü¿Í 1969 ËÜ¤ÎÆ°²è
OSAKA STYLE¤Ï¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥°¥ë¥á¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube