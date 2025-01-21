¡ÖÈï³²³Û¤ÏÌó9²¯9800Ëü±ß¡×ÆÁÅç¸©·Ù¤¬2024Ç¯¤Ë¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÈSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ò¤Þ¤È¤á¡ÚÆÁÅç¡Û
2024Ç¯¤ËÆÁÅç¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÈSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤¬¡¢9²¯9817Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¸©·Ù¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê9152Ëü±ßÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÈï³²³Û¤ÇºÇÂç¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î½÷À¤¬¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ê¤É¤òñÙ¤ë¿ÍÊª¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡¢¡Öº¾µ½¤ÇÂáÊá¤·¤¿ÃË¤¬¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë»ñ¶âÀö¾ô¤òÍê¤ó¤À¡Ù ¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À1²¯1309Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÀ¤ÂåÊÌ¤Ç¤Ï60Âå¤¬31¿Í¤ÈºÇÂ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¤â24¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¸ýÊÌ¤Ç¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤ê¡¢Îø°¦´¶¾ð¤òÍøÍÑ¤¹¤ëSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤¬Á°¤ÎÇ¯¤«¤é30·ïÁý²Ã¤·¤Æ59·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤«¤é¤Î¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ïº¾µ½¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£