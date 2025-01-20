TWICE¤äNiziUÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡ÊJ.Y.Park¡Ë¡¢Éã¿Æ¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡Ä¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀßÎ©¤·¡¢TWICE¤äNiziU¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿²Î¼ê¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡ÊJ.Y.Park¡Ë¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î»àµî¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛTWICE¤â¥Ý¥í¥ê¡©¡ÈÀ¶µ°é¡É¤â¹Ô¤¦JYP¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤È¤Ï¡©
1·î20Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÜÆü¡Ø¥¶¡¦¥¿¥ó¥¿¥é¡ÙºÇ¸å¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¡¢Éã¿Æ¤¬Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï»Å»ö¤ÇÁ´À¤³¦¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¬¤ªÉãÍÍ¤ÎÉÂ±¡¤«¤é10Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¼ýÏ¿Ãæ¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¼ýÏ¿Á°¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢Éã¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÇÄ¹¤¤´ÖÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î1Ç¯Í¾¤ê¤Î´ü´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ë²ñ¤¦¤È¿´¤¬Äì¤Ë¥É¥¹¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥Ü¥¸¡ÊÉã¤µ¤ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤º¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡Ê¥Ñ¥Ñ¡Ë¤È¸Æ¤ó¤À»ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¢¤â¤¦¶õ¤«¤é¤³¤ÎÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£»ä¤¬¤³¤ìÄø¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¢¥Ã¥Ñ¡£¥¢¥Ã¥Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¡×¤È°§»¢¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÁòµ·¤Ï»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤ÎÅê¹ÆÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
#SeeyouagainDad
ËÜÆü¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¿¥ó¥¿¥é¡Ù¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¡¢Éã¤µ¤ó¤¬Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï»Å»ö¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë»ä¤¬Éã¤µ¤ó¤ÎÉÂ±¡¤«¤é10Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¼ýÏ¿Ãæ¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¼ýÏ¿Á°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÉã¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ÇÄ¹¤¤´ÖÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î1Ç¯Í¾¤ê¤Î´ü´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¿´¤¬Äì¤Ë¥É¥¹¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î½é´ü¤Ë»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ã¿è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥¤¥¨¥¹ÍÍ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÊ¡²»¤ò´°Á´¤Ë¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ç¤¢¤ë»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¤½¤ì¤µ¤¨¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ ¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥Ü¥¸¤È¸Æ¤Ð¤º¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¤È¸Æ¤ó¤À»ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¢º£¤Ï¶õ¤Ç¤³¤ÎÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£»ä¤¬¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¢¥Ã¥Ñ¡£¥¢¥Ã¥Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤½¤¦¡£
P.S.ÃÎ¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Áòµ·¤Ï»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë