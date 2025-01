■BLACKPINKジェニー、「Mantra」に続く新作は?

【写真】真剣にレコーディングに臨むBLACKPINKジェニー

BLACKPINK(ブラックピンク)のJENNIE(ジェニー)が、本日1月16日に29歳の誕生日を迎え、Instagramを更新。カムバックを予告した。

ジェニーは1枚目に真っ赤な無地の画像を添えてから、18枚の写真を投稿。大きなブルーのバラの花束(2枚目)や、ヒップ部分に「THANK YOU」と書かれたボトムスを見せて楽しそうに脚を上げる姿(3枚目)、たくさんのピンバッジが付いたレザージャケットの写真(4枚目)などを公開した。

5枚目からは、作品制作の裏側を明かす写真が多数。レコーディングスタジオで真剣に歌う表情(6、7枚目他)や、アコースティックギターを手にした姿(13枚目)も捉えられた。キャプションには「COMING SOON FOR YOU ALL(近日公開します)」と書かれており、おそらく近日中に、ジェニーの新曲が発表されるものだと思われる。

2024年10月にはソロの新曲「Mantra」をリリースして話題を集めたジェニー。SNSには誕生日を祝福する声の他、「カムバ楽しみにしてる!」「Mantra最高だったから今回も大期待」「次はどういうジャンルだろう」と今回のカムバックへの期待も多く見られた。

なおBLACKPINKのメンバーも、ジェニーの誕生日を祝福。JISOO(ジス)、ROSE(ロゼ)がそれぞれ、Instagramのストーリーズでジェニーとの思い出ショットを添えつつ、誕生日を祝うメッセージを贈っている。ジスも2月14日にソロの新作をリリースする予定だ。

■動画:BLACKPINKジェニー「Mantra」MV