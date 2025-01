【スシロー×シナモロールコラボ】1月8日~ 開催予定※なくなり次第終了

あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」においてサンリオキャラクター「シナモロール」とのコラボレーションを1月8日より開催する。

今回のコラボでは、サンリオキャラクター大賞1位(2024年)に輝いた「シナモロール」がデザインされたファスナーポーチ、ピック付きの限定メニューが販売されるほか、コラボ限定マスコット付きのソフトドリンクが数量限定で販売される。

また、有楽製菓が展開するチョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボスイーツも同日1月8日より登場。スシローのシナモロールおよびブラックサンダーとのコラボは昨年の同時期にも行なわれており、今回で2回目の開催となる。

コラボ開始に先駆けメディア向けの試食会が実施されたので、本稿ではコラボメニューや景品、さらに1月8日から提供される期間限定のお寿司などを撮り下ろしで紹介していく。

□「【予告】スシロー × シナモロール コラボキャンペーン」のページ

スシローとシナモロールがコラボ! 限定グッズ付きメニューなどが登場

コラボ限定ファスナーポーチ付きメニュー

商品名:ぷちローセット シナモロールコラボ限定ファスナーポーチ付き

価格:580円~

販売期間:1月8日~ コラボ限定ファスナーポーチ手配総数9.9万個分が完売次第終了

「シナモロール」コラボのぷちローセットが登場。オリジナルデザインの「シナモロール」のシート(全5種)にのったミニしゃりのおすし4貫(えび、まぐろ、サーモン、たまご)に、いくらの包み、ハンバーグ、デザートのゼリーのセットにコラボ限定の「シナモロール」オリジナルファスナーポーチが付いてくる。

ファスナーポーチはコラボ限定のかわいい「シナモロール」が描かれたオリジナルデザイン全6種のラインナップとなっている。

ぷちローセット シナモロールコラボ限定ファスナーポーチ付き 580円~

コラボ限定ファスナーポーチは全6種

ファスナーポーチはブラインドパッケージに入れられてランダム提供される

コラボ限定限定ピック付きメニュー

商品名:サーモン&ねぎまぐろ包み シナモロールコラボ限定ピック付き

価格:200円~

販売期間:1月8日~ コラボ限定ピック手配総数63万枚分が完売次第終了

「シナモロール」とのコラボ商品が登場。スシローで人気のサーモン、ねぎまぐろのおすしに付いてくるのはコラボ限定のオリジナルピック。冬の装いの「シナモロール」といった本コラボだけのオリジナルデザイン全10種が用意される。さらに、ピックの裏面にはシナモロールのことが知れる「ひとことメモ」付きとなっている。

サーモン&ねぎまぐろ包み シナモロールコラボ限定ピック付き 200円~

ピックを手の平に乗せてみるとこんな感じ。なかなか存在感がある

かわいいピックは全10種。メニューを1つ注文するとランダムでピックが1つもらえる

コラボ限定マスコット付きドリンク

商品名:シナモロールコラボ限定マスコット付き ソフトドリンク

価格:980円~

販売期間:1月8日~ コラボ限定マスコット手配総数12.6万個分が完売次第終了

コラボ期間中、「シナモロール」のコラボ限定マスコット付きソフトドリンクが販売される。マスコットは全3種でランダム提供となる。

対象となるドリンクはホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ、さわやか白ぶどう、さわやか白ぶどうソーダ(一部店舗では対象ドリンクが異なる)となっている。

シナモロールコラボ限定マスコット付き ソフトドリンク 980円~

それぞれ手に違うネタのおすしを持っている。表情のほか、耳部分の異なるデザインも注目ポイントだ

カバンなどにつけやすい輪っか付き

後ろ姿もとってもキュート

マスコットは全3種。ブラインドパッケージでランダム提供となる

スシローとブラックサンダーのコラボ再び! おなかもココロも満たしてくれる期間限定スイーツが登場

商品名:ブラックサンダーと甘酸っぱい再会パフェ

価格:340円~

販売期間:1月8日~ ピックの手配総数38万枚分が完売次第終了

ザクッと食感で人気の「ブラックサンダー」とスシローカフェ部のコラボパフェが登場。ココアクッキーを混ぜ込んだチョコレートアイス、ラズベリーとブラックカラントの甘酸っぱいベリーシャーベットや、苺ソース、ホイップやミニマシュマロなど、チョコと相性のいい素材がたっぷり使用されている。さらに、仕上げのココアクッキーでザクッと食感を楽しめる。

ブラックサンダーと甘酸っぱい再会パフェ 340円~

カップの底までトッピングがぎっしり。かなり食べ応えがある

運命の恋もじ診断ができるピック付き

裏のコードをスマホで読み取ることで参加可能。キャンペーンにも応募できるのでぜひトライしてみてほしい

商品名:ブラックサンダー相思相愛カタラーナ

価格:270円~

販売期間:1月8日~ 販売予定数44.2万食が完売次第終了

スシローカフェ部の定番人気No.1スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」と「ブラックサンダー」のコラボ商品が登場する。ブラックサンダーのココアクッキーにチョコとバニラ2種類のカタラーナを重ね、表面はキャラメリゼ。なめらか食感のカタラーナにクッキーとキャラメリゼの食感がアクセントになった期間限定スイーツとなっている。

ブラックサンダー相思相愛カタラーナ 270円~ ネーミングもかなり癖があって面白い

商品の下に敷かれている紙はマンガのコマ風になっている。ユニークな企画を続々展開している「ブラックサンダー」らしい演出だ

スシローですし初め! 期間限定メニューが多数登場

今回の「シナモロール」、「ブラックサンダー」コラボと合わせて、スシローでは期間限定のお得なお寿司などが1月8日より多数登場する。大切りの中とろが100円、通常180円で提供されているうにが120円となるなど、特別メニューが用意されるので、こちらもぜひ楽しんでいただきたい。

大切り中とろ 100円~ 販売期間:1月8日~1月26日 販売予定数725万食

濃厚うに包み 120円~ 販売期間:1月8日~1月26日 販売予定数506万食

とろサーモン 120円~ 販売期間:1月8日~1月26日 販売予定数367万食

和牛さしとろポン酢ジュレ 260円~ 販売期間:1月8日~4月6日 販売予定数125万食

本ずわい蟹の茶碗蒸し 290円~ 販売期間:1月8日~1月26日 販売予定数141万食

「太閣」監修 鶏もも鶏唐揚げ 360円~ 販売期間:1月8日~1月26日 販売予定数27万食

「博多 一幸舎」監修 あっさり豚骨ラーメン 480円~ 販売期間:1月8日~1月19日 販売予定数30万食

「○de▽」監修 鯛白湯ラーメン 460円~ 販売期間:1月8日~1月26日 販売予定数41万食

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654603