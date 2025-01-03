Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

2ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤Ë4¿ÍÁÈ¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢²¿¤â¤È¤é¤º¡¢Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¤ÎÊ¿²°¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ë¿Í¤¬4¿Í¤¤¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤¿4¿ÍÁÈ¤¬Ï­²¼¤Ê¤É¤ÇÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Êª²»¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤ÈÈ­¹ç¤ï¤»¡¢1¿Í¤¬ÃËÀ­¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£4¿ÍÁÈ¤Ï²¿¤â¤È¤é¤ºÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤Æ4¿ÍÁÈ¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ØÅì¤ÇÁê¼¡¤°°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£