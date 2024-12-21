¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¡°ì»þ´üÇÐÍ¥¶È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À°Õ³°¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡¡ÂçÀôÍÎ¤â¶Ã¤¡Ö¤è¤¯¼«Ê¬¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡Ö°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤Î¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê66¡Ë¤¬¡¢20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¶ÌÃÖ¹ÀÆó¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¿¼Ìë1¡¦02¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶¿¡¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¡£¶ÌÃÖ¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥¦¥±¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤è¡¼¤¤¥É¥ó¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤À¤«¤é¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¡£ÀäÂÐ¥¦¥±¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö°ì±þ¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¡£ÌîµåÉô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê°ìÌÌ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÂçÀô¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡ØÅÄ±à¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¡£¶ÌÃÖ¤Ï96Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤Ë¡¢ÌîµåÂç¹¥¤¤Ê´ÌµÍ¹©¾ì¤Î¼çÇ¤Ìò¤Ç½Ð±é¡£¼«¿È¤¬²Î¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡ÖÅÄ±à¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÃÖ¤Ï¡Ö´ÌµÍ¹©¾ì¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È²¿¤Î¡©¡É¡¢¡È¥µ¥Ð¤Î¡É¡£²¶¡¢¥µ¥Ð¤Î´ÌµÍÂç¹¥¤¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤¤¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê½Ð±éÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½¨µÈ¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î°ì»þ´ü¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ×Îò¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¡¢²¶¤Î¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤È·ë¹½¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢ÂçÀô¤â»×¤ï¤ºÊ®¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤È¤«¤µ¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¸òºÝÊ×Îò¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¶ÌÃÖ¡£ÂçÀô¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¼«Ê¬¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò¤â½Ð±é¡£¶ÌÃÖ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤¦¤·¤ÆÅµ»Ò¤È¤âÃÎ¤ê¹ç¤¨¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢ÀÄÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£