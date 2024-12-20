Âç¾Þ¤Ï"¥Ñ¡¼¥«¡¼È¯¸À"¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡Ä¶¯Îõ¤ÊÇË²õÎÏ»ý¤ÄŽ¢µ±¤¯¤Ê! ÆüËÜÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸ÀÂç¾Þ2024Ž£ºÇÄãºÇ°6ºîÉÊ
2024Ç¯¤â²¡¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÀ¯¼£²È¤ä·ÝÇ½¿Í¡¢´ë¶È¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸À¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Îõ¤ÊÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸À¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò¥à¥«¤Ä¤«¤»¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¤¢¤¤ì¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤¬¤É¤¦¤¤¤¦°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¼î¶Ì¤Î¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸À¡×¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÆÈÆÃ¤Î»ÝÌ£¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¸ª½ñ¤ÏÈ¯¸ÀÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
¡ÚÀ¯¼£²ÈÊÔ¡Û
¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸À¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¯¼£²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£È¯¤»¤é¤ì¤¿½ç¤Ë¡¢¤É¤ì¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤ÎÈ¯¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
È¯¸À¤½¤Î¡
¢£¡Ö²¶¤¿¤Á¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ä¤ë¤Í¤¨¤È»×¤Ã¤¿¡×
by ËãÀ¸ÂÀÏº¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ
¡ÚÂç¿Í¤²¤Ê¤µ´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ï1·î28Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¤¬Á°Ç¯9·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤Êý¤È¤Ï¸À¤ï¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢Æ²¡¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¡¢³°¸ò´±¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¡¢²ñ¤¦¤Ù¤¿Í¤ËÍ½Ìó¤ò¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ä¤ë¤Í¤¨¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£
¤¤¤Á¤ª¤¦¥Û¥á¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤Êý¤È¤Ï¸À¤ï¤ó¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ¼ºÎé¤À¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤â¡×¤Î°ìÀá¤Ë¤â¡¢¡Ö½÷À¤È¤¤¤¦²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤ò°Î¤¤²¶¤¿¤Á¤¬¹¤¤¿´¤ÇÇ§¤á¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂºÂç¤Êµ¤ÇÛ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤òÁÇÄ¾¤Ë¥Û¥á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃË¤ÎÝø·ô¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤ÇÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢º¹ÊÌ°Õ¼±¤È´ª°ã¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¶Ë¤á¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤È¯¸À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¯¸À¤½¤Î¢
¢£¡ÖÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
by ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö
¡ÚÂç¿Í¤²¤Ê¤µ´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
º£Ç¯¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¸ø±×ÄÌÊó¤ÎÌäÂê¤Ç¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¼¿¦¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤¬¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ÇÆæ¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê±þ±ç¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ÆºÆÁª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áªµó¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤ÈÉÝ¤µ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï9·î6Æü¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÂÅÅöÀ¤ä¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢¡ÖÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¤¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¶ì¤·Ê¶¤ì¤Î¸À¤¤Æ¨¤ì¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¾ï¿Í¤ÎÍý²ò¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤²¤Ê¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢µ¿ÌäÅÀ¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¸ø±×ÄÌÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆÁª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªµóÀï¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤äµ¿ÏÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
È¯¸À¤½¤Î£
¢£¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ë¥«¥Í¤Ê¤É½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£À¯ÅÞ»ÙÉô¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
by ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë
¡ÚÂç¿Í¤²¤Ê¤µ´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
10·î27Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤ÎºÇ½ªÈ×¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶Î¢¶âÌäÂê¤ÇÈó¸øÇ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸õÊäÂ¦¤Ë¡¢ÅÞËÜÉô¤¬2000Ëü±ß¤Î¡Ö³èÆ°Èñ¡×¤ò»Ùµë¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÌîÅÞ¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ÊÁªµó»ñ¶â¤ÎÄó¶¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Öµ¶ÁõÈó¸øÇ§¡×¤À¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸øÇ§¸õÊä¤ÎÅÞ»ÙÉô¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿¡Ö¸øÇ§ÎÁ¡×¤È¡Ö³èÆ°Èñ¡×¤Î¹ç·×¤âÆ±¤¸2000Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡ÖÎ¢¸øÇ§ÎÁ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï24Æü¤Ë¹Åç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ë¥«¥Í¤Ê¤É½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¯ÅÞ»ÙÉô¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊóÆ»¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¤ò¤·¤Ä¤Ä³«¤Ä¾¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶â¸¢À¯¼£¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î²²ÌÌ¤â¤Ê¤¤¸½¶â¥Ð¥é¥Þ¥¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÜ¼Á¤ä»×¤¤¾å¤¬¤ê¤Ã¤×¤ê¤ò¸«»ö¤ËÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ÎÂç»´ÇÔ¡£¤³¤ÎÂç¿Í¤²¤Ê¤¤ÕûÍý¶þ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸À¤¤Ìõ¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎµÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤ÎºÊ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ÄÆüËÜ°ì¡¢É×¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºÊ¡×¡Ê11·î11Æü¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤ò¥Û¥á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¾ì°ã¤¤¡×¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤Âç¿Í¤²¤Ê¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÝÇ½¿Í¡õÃøÌ¾¿ÍÊÔ¡Û
·ÝÇ½¿Í¤äÃøÌ¾¿Í¤¬È¯¤¹¤ë¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸À¡×¤â¡¢¤Þ¤¿ÆÈÆÃ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
È¯¸À¤½¤Î¤
¢£¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡Ä¤Ê¤ó¤«¡¢¥È¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×
by ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò
¡ÚÂç¿Í¤²¤Ê¤µ´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ÎÃæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿È¯¸À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤·¤ß¤È½ËÊ¡¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥È¥É¡×¤ËÎã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥É¤Ï¥é¥Ã¥³¤ä¥¤¥ë¥«¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö°¦¤é¤·¤¤À¸¤Êª¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½½Ê¬¤ËÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¡¢À¤´Ö°ìÈÌ¤ÎÇ§¼±¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈæÓÈ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯Âç¿Í¤²¤Ê¤µ¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸À¤½¤Î¥
¢£¡Ö¤â¤¦¡¢Æú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¡¢¹¥¤¤Ê¡Øµ¤»ý¤Á¤¤¤¸¤ã¡Á¤ó¡£¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
by ÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡ÚÂç¿Í¤²¤Ê¤µ´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¤³¤Á¤é¤â¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¡Ö¥È¥É¡×Æ±ÍÍ¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ°µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬10·î27Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤òÅé¤à¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢Âº·É¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤ó¤ß¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÆú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Î»à¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤ÌµÃÎ¤Ã¤×¤ê¡×¤òÃ²¤¯À¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥à¥¿¥¯¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÎ¼±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ´¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸À¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÂ¦¤Î¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤µ¡×¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
È¯¸À¤½¤Î¦
¢£¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¼ã¤¤»Ò¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ï¥¨¥¤¥¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í‼¡×
by ËÙ¹¾µ®Ê¸
¡ÚÂç¿Í¤²¤Ê¤µ´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¤â¤È¤â¤È¤Ï27ºÐ¤Î½÷Àºî²È¤¬¡¢YouTube¾å¤Ç¡Ö40¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤«Ãå¤Æ¤ë¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¼ã¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤°¤é¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬·ã¤·¤¯È¿ÏÀ¡£X¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¼ã¤¤»Ò¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ï¥¨¥¤¥¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í‼¡¡¼ã¤¤½÷¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òdis¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¡µÕ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ¡¤«¤ì¤ë¤Î¤Ë¡ª¡¡ÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¢Î©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î½÷¡×¤È¡¢Âç¿Í¤²¤Ê¤¯¥¥ì»¶¤é¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤ÈËÙ¹¾»á¤Î¿´¤ÎÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÐÊý¤«¤é¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÊäÂ¤ä¸å½Ð¤·¤ÎÀâÌÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁû¤®¤òÌÌÇò¤¬¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¡£Âç¿Í¤²¤Ê¤µ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿³Ú¤·¤¤Å¸³«¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿½÷À¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢SNS¤Ë¤Û¤«¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¶Ë¤á¤ÆÂç¿Í¤²¤Ê¤¤Ë½¸À¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤²¤Ê¤µ¤Î´í¸±À¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¸¢°Ò¤â°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÆü¾ïÅª¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎËÙ¹¾»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡ÖÆüËÜÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸ÀÂç¾Þ2024¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¿ÊÄè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤Æ»¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸À¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡£À¤¤Ë¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤È¯¸À¡×¤Î¼ï¤Ï¿Ô¤¤Þ¤¸¡£ÍèÇ¯¤âÂç¿Í¤²¤Ê¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
ÀÐ¸¶ ÁÔ°ìÏº¡Ê¤¤¤·¤Ï¤é¡¦¤½¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Âç¿Í·Ï¡õ¸¡Äê·Ï¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
1963Ç¯»°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡£1993Ç¯¤Ë¡ØÂç¿ÍÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Âç¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤òÀ¤¤ËÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÂç¿ÍÎÏ¸¡Äê¡Ù¡ØÉã¿ÆÎÏ¸¡Äê¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£ºÇ¿·´©¡Ø¾¼ÏÂ¿Í´Ö¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¡Ø¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë95¤Î¸ÀÍÕ¡¡Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÌ¾¸À¥±¥¢¡É¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡¡¶¿ÅÚ¤ÎÌ¾Êª¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö°ËÀª¤¦¤É¤óÂç»È¡×¡Ö¾¾ºå»Ô¥Ö¥é¥ó¥ÉÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÂç¿Í·Ï¡õ¸¡Äê·Ï¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È ÀÐ¸¶ ÁÔ°ìÏº¡Ë