¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡È¼çÉØÇ¯¶â¡ÉÃÊ³¬ÅªÇÑ»ß°Æ¤ËºÊ¤Ï¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¡×¡¡½Ð±é¼Ô¤Î¡ÈÀº¿Àºï¤Ã¤Æ¡Ä¡É¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥º¥¥Ã¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê45¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤¬2Æü¡¢¼çÉØ¤ä¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤é¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤»¤º¤ËÇ¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¡ÖÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¡×¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÇÑ»ß¤òµá¤á¤ëÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄó¸À¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ê¤É¼«¤éÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¦Âè2¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÂ¥¤¹¡£Æ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬À©Ìó¤ò¼õ¤±¤º¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¸øÊ¿¤ÊÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äó¸À¤Ï¡¢2¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ç5Ç¯´Ö¤ÎÍ±Í½¤òÀß¤±¡¢¤½¤Î½éÇ¯ÅÙ¤«¤é3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÃÆþ¤äÅ¬ÍÑ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ãì¡£¶¦Æ¯¤¤Î³ÈÂç¤ä¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤Ë±þ¤¸¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡MC¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæÍµÆó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÀÂ¢¤¯¤ó¡¢±üÍÍ¤¬Âè3¹æ¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£¿ùÂ¼¤Ï¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡£²ÈÆâ¤â¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤ë¡£¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³°¤Ç¸µµ¤¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ²Ô¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬²È»ö°é»ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡£²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡É¤È¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç½Ð±é¼Ô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¤¬¡Ö¼çÉØ¤ÎÊý¤Ã¤ÆÀº¿À¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç²È»ö°é»ù¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿ùÂ¼¤Ï¡Ö¥º¥¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£