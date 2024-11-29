豪華アーティストのラインナップ公開！ 日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト 2024」が11月30日に生放送
日本テレビの音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』が、2024年11月30日（土）19時から22時54分までの4時間生放送で開催される。この番組は、2001年に放送を開始し、今回で24回目を迎える。総合司会には櫻井翔が、司会には羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。
『ベストアーティスト 2024』では、総勢35組を超える豪華アーティストが出演し、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽を詰め込んだ内容となっている。放送を目前に控え、全タイムテーブルが公開された。
放送は19時から22時までの各時間帯に分かれており、アーティストのパフォーマンスが行われる。19時台には&TEAM、THE RAMPAGE、SixTONES、SUPER BEAVER、日向坂46などが登場し、ディズニーメドレー企画も予定されている。20時台にはIMP.、m-flo loves Maya、Snow Man、SEVENTEENなどがパフォーマンスを披露。21時台にはAI、HY、大塚愛、Stray Kids、Hey! Say! JUMPなどが登場し、22時台にはKing & Prince、GLAY、三代目 J SOUL BROTHERSなどが出演する。
全出演アーティストは以下の通り（11月29日7時時点、五十音順）：
AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド✡ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey! Say! JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫。
■全タイムテーブル
＜19時台＞
・&TEAM 「♪五月雨 (Samidare)」
・THE RAMPAGE 「♪24karats GOLD GENESIS」データ放送視聴者参加企画
・SixTONES 「♪GONG」
・SUPER BEAVER 「♪切望」
・Da-iCE 「♪CITRUS 〜 I wonder」
・日向坂46 「♪ドレミソラシド」「♪One choice」
・由薫 「♪Sunshade」
ディズニーメドレー企画：
・佐野勇斗×齊藤京子 「♪ホール・ニュー・ワールド」
・May J. 「♪Let It Go〜ありのままで〜」
・木村昴 「♪アンダー・ザ・シー」
・ダイアモンド✡ユカイ × King & Prince 「♪君はともだち」
・屋比久知奈 「♪どこまでも ~How Far I'll Go~〜ビヨンド ~越えてゆこう~」
＜20時台＞
・IMP. 「♪BAM-BOO」
・m-flo loves Maya 「♪HyperNova」
・Omoinotake 「♪ラストノート」
・Snow Man 「♪EMPIRE」
・SUPER EIGHT × 東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部 「♪オモイダマ」
・SEVENTEEN 「♪消費期限」
・NiziU×七尾高等学校吹奏楽部 「♪Step and a step」
・乃木坂46 「♪チートデイ」
・Mrs. GREEN APPLE「♪ビターバカンス」
＜21時台＞
・AI 「♪ハピネス」
・HY 「♪366日（Official Duet ver.）」
・m-flo×櫻井翔 「♪come again」
・大塚 愛 「♪プラネタリウム」
・ORANGE RANGE 「♪ロコローション〜イケナイ太陽」
・Stray Kids 「♪GIANT」
・timelesz 「♪because」
・NewJeans 「♪Supernatural」
・藤井隆 「♪ナンダカンダ」
・Hey! Say! JUMP 「♪UMP」
・MISIA 「♪フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
・Mrs. GREEN APPLE「♪ライラック」
＜22時台＞
・Aぇ! group 「♪《A》BEGINNING」
・King & Prince 「♪moooove!!」
・GLAY 「♪HOWEVER」「♪さよならはやさしく」
・三代目J SOUL BROTHERS 「♪STARS」
・Snow Man 「♪タペストリー」
・NiziU 「♪SWEET NONFICTION」
・Perfume 「♪Cosmic Treat」
・星野源 「♪喜劇」 「♪光の跡」
■番組概要
番組名：日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト 2024
放送日：2024年11月30日（土）19:00〜22:54
出演者：総合司会 櫻井翔、司会 羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー
番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/best-artist/
番組公式SNS：
X：https://x.com/musicday_ntv
Instagram：https://www.instagram.com/musicday_official/
推奨ハッシュタグ：#ベストアーティスト
『ベストアーティスト 2024』では、総勢35組を超える豪華アーティストが出演し、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽を詰め込んだ内容となっている。放送を目前に控え、全タイムテーブルが公開された。
放送は19時から22時までの各時間帯に分かれており、アーティストのパフォーマンスが行われる。19時台には&TEAM、THE RAMPAGE、SixTONES、SUPER BEAVER、日向坂46などが登場し、ディズニーメドレー企画も予定されている。20時台にはIMP.、m-flo loves Maya、Snow Man、SEVENTEENなどがパフォーマンスを披露。21時台にはAI、HY、大塚愛、Stray Kids、Hey! Say! JUMPなどが登場し、22時台にはKing & Prince、GLAY、三代目 J SOUL BROTHERSなどが出演する。
全出演アーティストは以下の通り（11月29日7時時点、五十音順）：
AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド✡ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey! Say! JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫。
■全タイムテーブル
＜19時台＞
・&TEAM 「♪五月雨 (Samidare)」
・THE RAMPAGE 「♪24karats GOLD GENESIS」データ放送視聴者参加企画
・SixTONES 「♪GONG」
・SUPER BEAVER 「♪切望」
・Da-iCE 「♪CITRUS 〜 I wonder」
・日向坂46 「♪ドレミソラシド」「♪One choice」
・由薫 「♪Sunshade」
ディズニーメドレー企画：
・佐野勇斗×齊藤京子 「♪ホール・ニュー・ワールド」
・May J. 「♪Let It Go〜ありのままで〜」
・木村昴 「♪アンダー・ザ・シー」
・ダイアモンド✡ユカイ × King & Prince 「♪君はともだち」
・屋比久知奈 「♪どこまでも ~How Far I'll Go~〜ビヨンド ~越えてゆこう~」
＜20時台＞
・IMP. 「♪BAM-BOO」
・m-flo loves Maya 「♪HyperNova」
・Omoinotake 「♪ラストノート」
・Snow Man 「♪EMPIRE」
・SUPER EIGHT × 東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部 「♪オモイダマ」
・SEVENTEEN 「♪消費期限」
・NiziU×七尾高等学校吹奏楽部 「♪Step and a step」
・乃木坂46 「♪チートデイ」
・Mrs. GREEN APPLE「♪ビターバカンス」
＜21時台＞
・AI 「♪ハピネス」
・HY 「♪366日（Official Duet ver.）」
・m-flo×櫻井翔 「♪come again」
・大塚 愛 「♪プラネタリウム」
・ORANGE RANGE 「♪ロコローション〜イケナイ太陽」
・Stray Kids 「♪GIANT」
・timelesz 「♪because」
・NewJeans 「♪Supernatural」
・藤井隆 「♪ナンダカンダ」
・Hey! Say! JUMP 「♪UMP」
・MISIA 「♪フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
・Mrs. GREEN APPLE「♪ライラック」
＜22時台＞
・Aぇ! group 「♪《A》BEGINNING」
・King & Prince 「♪moooove!!」
・GLAY 「♪HOWEVER」「♪さよならはやさしく」
・三代目J SOUL BROTHERS 「♪STARS」
・Snow Man 「♪タペストリー」
・NiziU 「♪SWEET NONFICTION」
・Perfume 「♪Cosmic Treat」
・星野源 「♪喜劇」 「♪光の跡」
■番組概要
番組名：日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト 2024
放送日：2024年11月30日（土）19:00〜22:54
出演者：総合司会 櫻井翔、司会 羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー
番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/best-artist/
番組公式SNS：
X：https://x.com/musicday_ntv
Instagram：https://www.instagram.com/musicday_official/
推奨ハッシュタグ：#ベストアーティスト