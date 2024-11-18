º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ô¥´¥ÍÆÀ¡Õ¡Ô¥ï¥¬¥Þ¥Þ¡Õ¤È¼ý¤Þ¤é¤ÌÈãÈ½¤¬¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¤Ë¥Ö¡¼¥á¥é¥ó
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëº£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¡¢17Æü¤ËËÜµòÃÏ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÁÆ¬¤Ç°§»¢¤ËÎ©¤Ã¤¿µÈ°æ´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¹â¤ß¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤Ò¤È¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢Ï¯´õ¤Ç¤¹¡£Ï¯´õ¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡Ö¾¡µ¤¤ÊÀ¸°Õµ¤º¬À¡×¤ò¼¨¤¹¶ÃØ³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î5Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ç®¤¤¤´À¼±ç¡¢¸·¤·¤¤·ãÎå¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïº£¤â¡Ô¥ï¥¬¥Þ¥Þ¡Õ¡¢¡Ô¥´¥ÍÆÀ¡Õ¤Ê¤É¤Èº´¡¹ÌÚ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡É¾ÏÀ²È¤Î¶¶ËÜÀ¶»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÆþÃÄ5Ç¯¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÏÌîÌÐ±ÑÍº¤µ¤ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÌÐ¤µ¤ó¤ÏÄÌ»»78¾¡¤òµó¤²¤Æ4Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤âÅê¼ê¤È¤·¤Æ5Ç¯¤Ç42¾¡¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÄÌ»»48ËÜÎÝÂÇ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¼ÂÆ¯4Ç¯¤Ç29¾¡¡£Ç¯´Ö¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ô¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Õ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¾ð¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¯°ú¤Ê°õ¾Ý¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î´õË¾¤òµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
º´¡¹ÌÚ¸Ä¿Í¤ËÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¿½ÀÁ¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¸¢Íø¤ÏµåÃÄ¤Ë¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤À¤±¤¬ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹ó¤À¤È»×¤¦¡£ÆùÂÎÅª¤ËÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÅê¼ê¤Çº£µ¨¤â¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ½é¤Î2¥±¥¿¤È¤Ê¤ë10¾¡¡Ê5ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.35¡£11»î¹ç¤ÇQS¡Ê6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°ÊÆâ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬È´¤±¤ë·ê¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£Íèµ¨¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤º¡¢B¥¯¥é¥¹¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÊü½Ð¤ò·èÃÇ¤·¤¿µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÍèµ¨B¥¯¥é¥¹¤Ê¤é¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÁí¼¿¦¡×¤ÈOB¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡¥í¥Ã¥ÆOB¤ÎÎ¤ºêÃÒÌé»á¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô80Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ô¥Á¡¼¥à¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤¿¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÍÆÇ§¡¡ÍèÇ¯¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥Õ¥í¥ó¥ÈÁí¼¿¦¡Õ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¼¡¤Î4¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤ËÈó¤Ï¤Ê¤¤
¢Á°Îã¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÁª¼ê¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë°ÜÀÒ¤òÍ×µá¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤
£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤ÎÀµµÁ¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤ÇÍèµ¨B¥¯¥é¥¹¤ËÍî¤Á¤¿¤é¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÁí¼¿¦¤ËÃÍ¤¹¤ë
¤¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¤ò¸øÉ½¤¹¤Ù¤¤À
¡¡º£µ¨¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï3°ÌA¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï18.5¥²¡¼¥à¡¢2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤â5¥²¡¼¥à¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.17¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤Ç¡¢ÁíÆÀÅÀ493¤â¾å°Ì2µåÃÄ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Îô¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇ¤È¤â²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ê32=º£µ¨7¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.56¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÏ¯´õ¤Ïº£Ç¯Ãù¶â5¡£·ë¹½¡¢Âç¤¤Ê·ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ÇËä¤á¤¿¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµåÃÄ¤¬ÂçÊªFAÁª¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢¶âÁ¬¤â¿ÍÅªÊä½þ¤â¤Ê¤¤C¥é¥ó¥¯¤ÎÀÐÀî¤Ë¤Ïµð¿Í¤Î¤Û¤«¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4µåÃÄ°Ê¾å¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢Àë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò´Þ¤á¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ÎÉÔÍø¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Öº£¸å¤ÎÊä¶¯¤ÎÀ®ÈÝ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£º´¡¹ÌÚ¤ÈÆ±¤¸¤¯ºßÀÒ5Ç¯¤ÇÂçÃ«¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÎ®½Ð¸å¤Î7Ç¯´Ö¤ÇºÇ²¼°Ì2ÅÙ¤ò´Þ¤à5Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¡£´ÑµÒÆ°°÷¤âÂçÃ«¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿º£µ¨¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ç¯´Ö200Ëü¿Í¤ÎÂçÂæ¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï2021Ç¯¤Ë¡ØÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡¡ÍýÇ°¡Ù¤òºöÄê¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î3¥«¾ò¤Ê¤É¤òÌÀµ¡¢25Ç¯¤Ë¡Ø¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡¢ÎáÏÂ¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÌóÂ«¤·¤¿¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Î¼Â¸½¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÍèµ¨¡¢¸øÌó¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼Ï¯´õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤¿¤ó¤À¡¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµêÃÆ¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊµåÃÄOB¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡É¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¹Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÆ±Î½¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê·Ú¤¤¤Î¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î¡Ö¶ÃØ³¤ÎÊÖÅú¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£