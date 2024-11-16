au¡õUQ mobile¤Ç5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S23 FE SCG24¡×¤¬2Ëü3600±ß¤ÎÂçÉýÃÍ²¼¤²¡ª²Á³Ê¤Ï6Ëü4400±ß¤Ë¡£³ä°ú¤ÈÊÖµÑ¤Ç¼Â¼Á47±ß¤«¤é¤Ë
|au¤ÈUQ mobile¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ5G¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S23 FE SCG24¡×¤¬ÃÍ²¼¤²¡ª
KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï15Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖUQ mobile¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖGalaxy S23 FE¡Ê·¿ÈÖ¡§SCG24¡Ë¡×¡ÊSamsung ElectronicsÀ½¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ú´ÏÅ¹¡Öau Style SHINJUKU¡×¤ä¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡Öau Online Shop¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖUQ mobile¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤ò2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê²þÄû¤·¤¿¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿au¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Öau Online Shop ¤ªÆÀ³ä¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤äUQ mobile¤ª¤è¤Ópovo2.0¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤Ê¤é22,000±ß³ä°ú¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤Ê¤é11,000±ß³ä°ú¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö5Gµ¡¼ïÊÑ¹¹¤ª¥È¥¯³ä¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ5,500±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ê¡¢MNP¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â¼ÁÉéÃ´³Û47±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£au Online Shop ¤ªÆÀ³ä¤ÏÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢povo1.0¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿5Gµ¡¼ïÊÑ¹¹¤ª¥È¥¯³ä¤Ï¡Ö¸Î¾ãÊ¶¼º¥µ¥Ý¡¼¥È with Cloud¡×¤Î²ÃÆþ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢UQ mobile¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖUQ mobile ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¤ª¥È¥¯³ä¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¤ÇÁýÎÌ¥ª¥×¥·¥ç¥óII²ÃÆþ¤¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤ËMNP¤Ê¤é22,000±ß³ä°ú¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤Ê¤é11,000±ß³ä°ú¡¢¥È¥¯¥È¥¯¥×¥é¥ó¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¤ÇÁýÎÌ¥ª¥×¥·¥ç¥óII²ÃÆþ¤Ê¤·¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¤ÇÁýÎÌ¥ª¥×¥·¥ç¥óII²ÃÆþ¤¢¤ê¡¿¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ËMNP¤Ê¤é16,500±ß³ä°ú¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤Ê¤é5,500±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢UQ mobile ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¤ª¥È¥¯³ä¤Ïµ¡¼ïÊÑ¹¹¤äau¡¦povo1.0¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï³ä°ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Galaxy S23 FE SCG24¤ÏSamsung Electronics¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ2023Ç¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S23¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¦¤Á¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿Î÷²Á¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy S23 FE¡×¤ÎauÈÇ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¡ÈFun Edition¡É¤È¤·¤Æ¡ÖFE¡×¤ò´§¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖGalaxy Tab S9 FE¡×¤ä¡ÖGalaxy Tab S9 FE+ 5G¡×¤ËÂ³¤¯¡ÖFE¡×¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤ÎÎ¾Êý¤Ç³èÌö¤¹¤ë³ØÀ¸¤ËºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤Ï¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§19.5¤Î½ÄÄ¹¤ÊÌó6.4¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2340¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¡ÖDynamic AMOLED 2X¡×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤äHDR10+¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌó1000Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.4¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¤Ï²èÌÌÆâ»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÌÌ¤âÇØÌÌ¤â¶¯²½¥¬¥é¥¹¡ÖGorilla Glass 5¡×¡ÊCorningÀ½¡Ë¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿Àß·×¤ÇËÉ¿å¡ÊIPX5¡¦IPX8¡Ë¤äËÉ¿Ð¡ÊIP6X¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏQualcommÀ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖSnapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform¡×¤ä8GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¡¢256GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.2 Gen1¡Ë¡¢Wi-Fi 6E¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax½àµò¡Ê2.4GHz¤ª¤è¤Ó5GHz¡¢6GHz¡Ë¤ÎÌµÀþLAN¡¢Bluetooth 5.3¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢NFC Type A¡¿B¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢µ¤°µ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÃÏ¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥Û¡¼¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¾ÈÅÙ¥»¥ó¥µ¡¢ ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¶áÀÜ¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡£¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¥È¥ê¥×¥ë¹½À®¡£
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡ÊPDAF¡¢4in1¡Ë¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.8¡¢²è³Ñ84¡ë¡¢OIS¡Ë
¡¦Ìó1200Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢²è³Ñ123¡ë¡Ë
¡¦Ìó800Ëü²èÁÇCMOS¡ÊPDAF¡Ë¡¿Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.4¡¢²è³Ñ32¡ë¡¢OIS¡¢¸÷³Ø3ÇÜ¥º¡¼¥à¡Ë
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó158¡ß76¡ß8.2mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó209g¡¢ËÜÂÎ¿§¤Ï¥ß¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î3¿§Å¸³«¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï4500mAh¤Ç¡¢Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¡Ê25W¡Ë¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡Ê15W¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ñ¥ï¡¼¥·¥§¥¢¡Ê¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥¸¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ïau¤Ç¤ÏºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬²¼¤ê4.1Gbps¤ª¤è¤Ó¾å¤ê218Mbps¤Ç¡¢ÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦KDDI¡¢au¸þ¤±5G¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S23 FE SCG24¡×¤òÈ¯É½¡ª2·î9ÆüÈ¯Çä¡¢2·î1ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï8Ëü8000±ß¤Ç¼Â¼Á3Ëü900±ß¤«¤é - S-MAX
¡¦¼ã¼Ô¸þ¤±¡©ÈÝ¡¢Á´À¤Âå¤Ë¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡ªau¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿5GÂÐ±þ¤Î¹âÀÇ½¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S23 FE¡×¤ò»î¤¹¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
[5G]
FDD-Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N28(700), N66(AWS-3)
TDD-Sub6: N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500)
[4G]
FDD-LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B21(1500), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
TDD-LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), B42(3400)
[3G]
W-CDMA: B1(2100), B5(850)
[2G]
GSM: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Galaxy S23 FE ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Google Pixel 9¡Ê128GB¡Ë¡¢Galaxy S23 FE¤Î²Á³Ê¤òÊÑ¹¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¹°ìÍ÷ | au Online Shop¡Ê¥¨¡¼¥æ¡¼ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
¡¦TOPICS¡ÃGalaxy S23 FE¤Î²Á³Ê¤òÊÑ¹¹¡Ã³Ê°Âsim¡¦³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌÈÎ¤Ï¡Ú¸ø¼°¡ÛUQ mobile¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦Galaxy S23 FE | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊAndroid ¥¹¥Þ¥Û¡Ë | au
¡¦Galaxy S23 FE¤ò¹ØÆþ¡Ã¡Ú¸ø¼°¡ÛUQ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦Samsung Galaxy S23 FE¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼S23 FE¡Ë| Samsung Japan ¸ø¼°