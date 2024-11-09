¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢º£¸å¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¤É¤³¤¬¡×Ãµ¤ê¹ç¤¤¡¡ÁûÆ°¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ°·¤¦¡×¹¹ð´Ø·¸¼Ô
Ç¯»Ï¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤È¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×È¯¹Ô¸µ¤ÎÊ¸·Ý½Õ½©¤Ë¤è¤ëºÛÈ½¤¬½ª·ë¤·¡¢º£¸å¤Ï³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¾ËÜ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
ÀÅª¹Ô°Ù¶¯Í×µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿½÷À¤Ø¤Î¼Õºá¤â¹Ô¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¼ê¹¹ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢È½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ò¤È¤Ä¤Ë·º»ö»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Çº£¸å¤âµ¯ÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ°·¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ï°Ê¹ß¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ì¤ÐÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡£²áµî¤ËÀ²Ã³²·Ï¤Î»ö°Æ¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¿Îã¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·üÇ°ÅÀ¤â¤¢¤ê¡Ö¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Ï°ãÌó¶â¥ê¥¹¥¯¤Ï¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÊóÆ»¤Ê¤É¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤¹¤ë¼Ò¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£Ê¸½ÕÊóÆ»¤Ç½Ð¤¿¡ÖA»Ò¡×¡ÖB»Ò¡×°Ê³°¤Î½÷À¤È¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ËÜÂ¦¤«¤é¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¶È³¦Åª¤Ë¤â¡ÖºÇ½é¤Ë¤É¤³¤Î¶É¤ä¼Ò¤¬¾¾ËÜ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤ÎÂç¼ê¹¹ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öºòº£¤ÏÀ¤´Ö¤¬Â¾¿Í¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤Î±ê¾å¤Ç´ë¶È¤¬·ÀÌó¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡ØÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¾¾ËÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹×¸¥¤«¤é¡Ö¶È³¦¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡×¤È¤â¤¤¤¤¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
Éüµ¢¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍèÇ¯³«ºÅ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÇµÈËÜ¶½¶ÈÁ°²ñÄ¹¤ÎÂçºêÍÎ»á¤¬ºÅ»ö¸¡Æ¤²ñµÄ¶¦Æ±ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡ÖËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤ÏµÈËÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¿ï»þ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¾¾ËÜ¤Î»Ñ¤¬¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¶È³¦¤Ç¤âÃµ¤ê¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£