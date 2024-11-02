¸«¤è¡¢¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¡ÖBOOKOFF¡×´¶¤ò¡ª ¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼
¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊBORP-01¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î3Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎBOOKOFF°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼ÂºÝ¤Î²»¼Á¤äµ¡Ç½¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢BOOKOFF´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëãþÂÎ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Éô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¡Ö¤è¤à¤è¤à·¯¡×EP¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤âÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¥Ö¡¼¥à¤ËÈ¼¤¤¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¼è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÀ©Äê10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÆü¡×¡Ê11·î3Æü¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¤ÎºÆÀ¸µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ù¥ë¥È¥É¥é¥¤¥ÖÊý¼°¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤é¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£USBµëÅÅ¤ÈÃ±3ÅÅÃÓ¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÆ°¤«¤»¤ë2WAYÅÅ¸»»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1W¤ÎÆâÂ¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì1Âæ¤Ç¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¥ì¥³¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢½ÐÎÏÃ¼»Ò¤È¤·¤Æ3.5mm¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢USB¥á¥â¥ê¡¼¤ämicroSD¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¿²»µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå1500Âæ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÊÌÇä¤Î¡Ö¤è¤à¤è¤à·¯EP¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1500±ß¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤à¤è¤à·¯¤ÎÎ©ÂÎ²½¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤à¤è¤à·¯¤¬¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌóÉý292¡ß±ü¹Ô122¡ß¹â¤µ77mm¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó620g¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊBORP-01¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§9878±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë