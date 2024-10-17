»°É© ¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡ÂçÉý²þÎÉ¡õÃÍ¾å¤²¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥³¥¹¥Ñ¹â¤·¡ª¡ª
PHEV³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤¤¤¨¤ë¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤¬¡¢Áá¤¯¤âÂçÉý²þÎÉ
»°É©¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡ÊGN0W·¿¡Ë¤òÂçÉý²þÎÉ¤·È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âPHEV¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¡£½éÂå¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡Ê¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï2ÂåÌÜ¡Ë¤Ï¡¢2012Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢Á°¸å¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤¿ÅÅÆ°4WD¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯»°É©¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì2013-2014ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅÅÅÎÏ»ÈÍÑ»þÁö¹Ôµ÷Î¥¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥ì¥ó¥¸¡Ë¤Ï¡¢ºÇÄ¹87km¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤È½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£3ÂåÌÜ¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤Î2021-2022¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ë¡¢Áá¤¯¤âÂçÉý²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎPHEV¥â¥Ç¥ë¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢Áá´ü¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£
EV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬Ìó100ÒÄ¶¤Ø¡ª¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºþ¿·¡ª
º£²ó¡¢»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢½¼ÅÅÅÅÎÏ»ÈÍÑ»þÁö¹Ôµ÷Î¥¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥ì¥ó¥¸¡Ë¤¬¡¢83km¤«¤é102Ò¡ÊM¥°¥ì¡¼¥É¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ø¿¤Ó¤¿¤³¤È¡£¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
EV¹ÒÂ³µ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºþ¿·¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ã±ÂÎ½ÐÎÏ¤Ï60¡ó¸þ¾å¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍÆÎÌ¤ò½¾Íè¤Î20kWh¤«¤é22.7kWh¤Ø¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢EV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁí½ÐÎÏ¤âÌó20¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¹ÒÂ³¤â¿¤Ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê¿Ê²½¤È¸À¤¨¤ë¡£
¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬²ÃÂ®ÀÇ½¡£½¾Íè·¿¤Î0-100Ò/h²ÃÂ®¤Ï10.2ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÉý²þÎÉ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È8ÉÃ°Ê²¼¡ª ¤³¤ì¤À¤±°ã¤¦¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÊÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®°è¤Þ¤Ç¡¢¤è¤ê¿¤Ó¤Î¤¢¤ë²ÃÂ®´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ä¥¹¥à¡¼¥¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ÏÆ°¤·¤Ë¤¯À©¸æ¤ØÊÑ¹¹¡£BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅ½ÍÀ¤ò¤è¤êÄ¹¤¤»þ´ÖÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤»¤º¤Ë°ìÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©¸æ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¤½£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎSUV¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤äÁö¤ê¤Î¼Á´¶¤â¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¿¶Æ°¡¢ÍÉ¤ì¤ÎÄã¸º¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î²þÁ±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤è¤ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁõÈ÷Îà¤Ø
¿··¿»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ç¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤â¼ã´³ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¤ò¥¹¥à¡¼¥¹¤ÊÂ¤·Á¤Ë¤·¤Æ¼Á´¶¤ò¸þ¾å¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥ä¤Î¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥°¥ì¡¼¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤ò¥¹¥â¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¤È¤·¡¢T¥·¥§¥¤¥×¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥×¤òLED²½¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë(20¥¤¥ó¥Á¡¢18¥¤¥ó¥Á)¤Ï¡¢¤è¤ê¾å¼Á´¶¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò¿·ºÎÍÑ¡£¿Íµ¤¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¿§Ä´¥°¥ì¡¼¤Ë¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ë¤è¤ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬±Ç¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Á´¶¤Î¸þ¾å¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºÇ¾åµé»ÅÍÍ¤Î¥»¥ß¥¢¥Ë¥ê¥ó¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¡£¥·¡¼¥È¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë¿·¿§¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¡£¤è¤ê²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¸åÊý»ë³¦¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼(¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹)¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÏ¢·È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥µ¥¤¥º¤ò½¾Íè¤Î9¥¤¥ó¥Á¤«¤é12.3¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤·»ëÇ§À¤äÁàºîÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¹ë²ÚÁõÈ÷ËþºÜ¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖP Executive Package¡×¤òÀßÄê
¥°¥ì¡¼¥É¤â°ìÉôÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤è¤ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¿·ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖP Executive Package¡×¤òÀßÄê¡£¡ÖP Executive Package¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDynamic Sound Yamaha Ultimate¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£ÀìÍÑ¤Î¡Ö¥»¥ß¥¢¥Ë¥ê¥ó¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤ò¡ÖP¡×¡¢¡ÖP Executive Package¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÖP¡×¡ÖG¡×¡ÖM¡×¤ò²Ã¤¨·×4¥°¥ì¡¼¥ÉÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖM¡×¡Ê5¿Í¾è¤ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤ÈÍ½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¤Ê¤ÉºÇ¿·µ¡Ç½¤òÁõÈ÷¡£½¼¼ÂÁõÈ÷¤Î¡ÖG¡×¡Ê5¿Í¾è¤ê/7¿Í¾è¤ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢20¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£¾åµé»ÅÍÍ¤Î¡ÖP¡×¡Ê7¿Í¾è¤ê/5¿Í¾è¤ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾å¼Á¤ÊÆâ³°Áõ¤È±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥ê¥ä¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢3¥¾¡¼¥óÆÈÎ©²¹ÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¼°¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²÷Å¬ÁõÈ÷¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¡¢BOSE¤«¤é¥ä¥Þ¥Ï¤ØÊÑ¹¹
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È½¾Íè¤ÎBOSE¤«¤é¥ä¥Þ¥Ï¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖDynamic Sound Yamaha Ultimate(¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ ¥µ¥¦¥ó¥É ¥ä¥Þ¥Ï ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È)¡×/¡ÖDynamic Sound Yamaha Premium(¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯ ¥µ¥¦¥ó¥É ¥ä¥Þ¥Ï ¥×¥ì¥ß¥¢¥à)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤â¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ì´Ä¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ©¸¯¤¤¤Þ¤Ç¤âºÆ¸½¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¹â¤¤²òÁüÅÙ¤ÎÃæ¹â²»¤ä¥ê¥¢¥ë¤Ê²»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÄÉµá¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î·ä´Ö¤òºÉ¤¤¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¼èÉÕÉô¤Î¹äÀ¤â¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÍ×¤Ê¥Î¥¤¥º¤ÎÈ¯À¸¤òÄã¸º¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÀ¤¯ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÄã²»¤ò¼Â¸½¡£
ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖP Executive Package¡×¤ËºÎÍÑ¤Î¡ÖDynamic Sound Yamaha Ultimate¡×¤Ç¤Ï¡¢·×12¸Ä¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥ó¥×¤ÎÅëºÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÖÂ®¤Ë±þ¤¸¤Æ²»ÎÌ¤ä²»¼Á¤ò¼«Æ°Ä´À°¤·¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤Î±Æ¶Á¤òÄã¸º¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊäÀµµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁö¹Ô¾ò·ï¤Ç¤â¾ï¤ËºÇ¹â¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖP¡×¡ÖG¡×¡ÖM¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ËºÎÍÑ¤Î¡ÖDynamic Sound Yamaha Premium¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎÆ±¼´¾å¤Ë¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥³¥¢¥¥·¥ã¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò¥ê¥ä¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ·×8¸Ä¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â²»¤«¤éÄã²»¤Þ¤ÇÉý¹¤¤²»°èÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¤³¤¦¤·¤¿Âç²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿··¿»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤ÏÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£½¾Íè·¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV P¥°¥ì¡¼¥É¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï6,023,600±ß¡£¿··¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV P¥°¥ì¡¼¥É¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï6,405,300±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó38Ëü±ß¤â¤Î²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Îºþ¿·¤Ë¤è¤ëEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢Ìó20¡ó¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÁí½ÐÎÏ¡¢½¼¼ÂÁõÈ÷¤Ê¤É¡¢¿Ê²½Éý¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£¹ñ»º¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤ë²Á³ÊÀßÄê¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â²Á³Ê¤Ê¤ê¤Ê¤Î¤«¡© ¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¥¸¥Ã¥¯¥ê¤È»î¾è¤·¤Æ¤«¤é·è¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥Ä¥ÀCX-8 VS »°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEVÅ°ÄìÈæ³ÓÉ¾²Á
»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV VS ¥È¥è¥¿RAV4 PHVÅ°ÄìÈæ³ÓÉ¾²Á
»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¿·µìÈæ³Ó
»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV»î¾èµ¡¦É¾²Á
»°É©¼Ö¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
PHEV¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
SUVÆ°²è¡¦¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡ÊGN0W·¿¡Ë¥°¥ì¡¼¥ÉÊÌ¡¢¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦M¡¡5¿Í¾è¤ê¡¡5,263,500±ß
¡¦G¡¡5¿Í¾è¤ê¡¡5,879,500±ß/7¿Í¾è¤ê¡¡5,970,800±ß
¡¦P¡¡5¿Í¾è¤ê¡¡6,314,000±ß/7¿Í¾è¤ê¡¡6,405,300±ß
¡¦P Executive Package¡¡5¿Í¾è¤ê¡¡6,594,500±ß/7¿Í¾è¤ê¡¡6,685,800±ß
»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡ÊGN0W·¿¡ËÇ³Èñ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¡¦ÂåÉ½¥°¥ì¡¼¥É¡§»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡¡P¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥°
¡¦Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â ¡¡4720¡ß1860¡ß1750mm
¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ ¡¡2705mm
¡¦¥È¥ì¥Ã¥ÉÁ° / ¸å¡¡1590/1595Ð
¡¦ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡¡200mm
¡¦ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡¡5.5m
¡¦¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º ¡¡255/45R20
¡¦¼ÖÎ¾½ÅÎÌ ¡¡2180Ô
¡¦¾è¼ÖÄê°÷ ¡¡5 Ì¾
¡¦¶îÆ°Êý¼° ¡¡4WD
¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¡ÅëºÜ¿ô ¡¡2 ´ð ¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È 1¡¢¥ê¥ä 1¡Ë
¡¦¥â¡¼¥¿¡¼ºÇ¹â½ÐÎÏ ¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¡§85kW¡¢¥ê¥ä¡§100kW
¡¦¥â¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¥È¥ë¥¯ ¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¡§255N¡¦m¡¢¥ê¥ä¡§195N¡¦m
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼ïÎà ¡¡¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ
¡¦ÁíÅÅ°µ ¡¡350V
¡¦ÁíÅÅÎÏÎÌ ¡¡22.7kWh
¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°/¥¿¥¤¥×¡¡4B12·¿/2.4L¡¡ 4µ¤Åû MIVEC ¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó
¡¦¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡¡98kw/5000rpm
¡¦¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡¡195N¡¦m/4300rpm
¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë ¡¡17.2Ò/L
¡¦½¼ÅÅÅÅÎÏ»ÈÍÑ»þÁö¹Ôµ÷Î¥¡¡102Ò
¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°¡ÊÁ°¡§¸å¡Ë¡¡¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡§¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯