¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ºÆ»ÏÆ°¤âÉÔ°Â¤ÊÀè¹Ô¤¡Ä¡È¥Ö¥ì¡¼¥ó¡ÉÂÀÅÄÇîµ×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¿ÉíåÈãÉ¾
¡¡¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÆÆ£¿µÆóÍÆµ¿¼Ô¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿À²Ã³²»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡£»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½ºß¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ÂÀÅÄÇîµ×¤È¤ª¤¿¤±¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁ°ÅÓ¤ÏÂ¿Æñ¤À¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤Ï2006Ç¯4·î·ëÀ®¡£ÅìµþNSC12´ü¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£ÂÀÅÄ¤È¤ª¤¿¤±¤ÏNSC»þÂå¤Ï²¼°Ì¤Î¥¯¥é¥¹¤ÇÄãÌÂ¡£ÀÆÆ£¤ÏÆ±´ü¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¤È¶¦¤Ë¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶ÈÄ¾Á°¤ËÂÀÅÄ¤È¤ª¤¿¤±¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë»²²Ã¡£¥È¥ê¥ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¿ºîÀ®¤ÏÂÀÅÄ¤ÎÃ´Åö¤Ç¡¢¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀÆÆ£¤È¤ª¤¿¤±¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç3²ó¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤É·ë²Ì¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥é¥¤¥Ö·ÏÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÀÆÆ£¤¬¥Ô¥ó¤Ç¤Î³èÆ°¤âÂ¿¤¯¡¢Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÂÀÅÄ¡£
¡Ö10·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤Î¡Ø·Ý¿Í¥ê¥¢¥ë¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤Î©¾ì¡£ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤ÎMCÈÖÁÈ¤ËÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¥á¤Ç¡¢¥¹¥Ù¥ê·Ý¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤È¸À¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡1´üÀèÇÚ¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤â¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÂÀÅÄ¤òÀä»¿¡£¡Ö¥Í¥¿¤ò½ñ¤Â³¤±¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç²¿²ó¤â·è¾¡¹Ô¤Ã¤Æ¡Ê¥È¥ê¥ª¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ä¤½¤Î»ÅÂÇ¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤è¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤Æ¡×¤ÈÀÆÆ£¤Î»ö·ï¤Ç¶ìÏ«É¬»ê¤Î¸åÇÚ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÂÀÅÄ¤À¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ÔÂÀÅÄ¤¬µ¤¤ÎÆÇ¡Ä¥Í¥¿ºî¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤ÏÂÀÅÄ¤À¤±¤É¡¢ºØÆ£¤Î¥¥ã¥é¤¬¶¯¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡Õ
¡Ô¤ª¤¿¤±¤ÏÌÌÇò¤¤¤±¤ÉÂÀÅÄ¤Ï¥¬¥Á¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¡¡ÄÍ¾·×²Ä°¥ÁÛ¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¡Ä¡Õ
¡¡°ìÊý¤Ç¼Â²È¤¬¤â¤ó¤¸¤ã²°¤Ç¤¢¤ê¡¢°û¿©Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡¢¤ª¤¿¤±¡£
¡Ö¼«¤é¤³¤¹¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥°¡Ø¤ª¤¿¤±¡¢¥µ¥¤¥³¥Ã¥Á¥ç¡¼¡ª¡Ù¤ÏÉ¬¤º¤È¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥¹¥Ù¤ë¤Î¤ÇµÕ¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤¸¤ã²°¤â½çÄ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤È·ë¹½¤Ê¡È¥Ñ¥ê¥Ô¡É¤Ç¡¢¤è¤¯°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¿¤±¤â¤ä¤é¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ËëÄ¥¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ú¤ó¤À¤ê´Ö¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¥ã¥é¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡ºî²È¤¬¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢10·î9Æü¤Ë¤è¤·¤â¤ÈËëÄ¥¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿1´üÀèÇÚ¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢¥¿¥â¥ó¥º¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢ÂçÇÈ¹¯Ê¿¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¤Î¡ª¡×¤È»Ø¤µ¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥í¥´¤Î¤Ä¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¼Õºá¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¶â¡¢¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤é¤ì¡¢¤ª¤¿¤±¤Ï¶ì¾Ð¡£
¡¡X¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔË¿¾ÆÆùÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤¿¤±¤¬¡Ö¤³¤³¤¬±ö¥À¥ì¤¬¤¦¤á¤¨¡×¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î±ö¥À¥ì¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼Û©¤¯¤¿¤À¤Î¥ì¥â¥ó½Á¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤¿¤±¤Ï°¦¤ª¤·¤¤¡Õ
¡Ô¤ª¤¿¤±¤Ï¼Â²È¤Î¤â¤ó¤¸¤ã²°¤Ë´°Á´Å¾¿¦¤·¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Õ
¡ÔÂÀÅÄ¡õ¤ª¤¿¤±¤Ç¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ÉÂ¿Ê¬ÌµÍý¡Õ
¡¡»Ä¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£