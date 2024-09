有史以来、人類を虜にしてきた肉。

噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。

そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在しており、これまでもたくさんのお店を紹介してきた。

今回はさまざまな日本各地のお店の中から、三重県の県庁所在地である津市にある津駅前に存在する名店をご紹介したい。

お店の名前は「食道園」だ。

・1963年(昭和38年)創業の駅前の老舗焼肉店

こちらのお店、1963年(昭和38年)に創業した焼肉店。

1963年(昭和38年)といえば、今となっては3世代も前だが1000円札の肖像画が聖徳太子から伊藤博文に変わり、連続テレビアニメ第1号となった「鉄腕アトム」の放送が開始、山手線に初めて今でも使われているウグイスカラーの電車が投入され、日本初の外資系ホテル東京ヒルトンホテルが開業するなど、今の日本では当たり前となっている状況が生まれていた時代。

そんな時代にオープンしたお店は、今も、昔も変わらず、多くの地元の人々を魅了し続けているのだ。



・松阪牛もオーダー可能なさまざまなメニュー

こちらのお店ではさまざまな美味しいメニューがあるため、好みのメニューをオーダーして欲しい。







中でも地元の方がオススメするのが、塩タンだという。

非常に薄くスライスされたタンの上に、タンが見えなくなるほどのネギが敷き詰められた塩タンは圧巻。



非常に薄くスライスされているため、片面だけを焼けばしっかりと火が通るため、しっかりとネギとタンの味わいを堪能できる。



他にも非常にジューシーなハラミ、



新鮮なレバー、



シコシコとした食感が嬉しいミノ、など、どれをオーダーしても非常に美味しい。



・サイドメニューも充実

もちろんサイドメニューも充実している。

ナムルも非常に丁寧な味付けであるし、



キムチに



冷麺など、どれを味わっても王道、これぞ焼肉、という味わいを堪能できる。



もし三重県津市を訪れることがあるのであれば、こちらのお店で美味しい焼肉を味わってみてはいかがだろうか?

きっとそこでは地元の人々に愛されてきた味わい深い昭和の焼肉に出会うことができるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 食道園

住所 三重県津市羽所町347 エイトビル1F

営業時間 11:30 〜 14:00 / 17:00 〜 23:00

定休日 なし

The post 津駅前で味わう王道の昭和の焼肉とは? / 三重県津市の「食道園」 first appeared on GOTRIP!.