[9.21 J2第32節](ユアスタ)

※18:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 25 真瀬拓海

DF 32 奥山政幸

MF 6 松井蓮之

MF 7 中島元彦

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

FW 9 中山仁斗

FW 98 エロン

控え

GK 29 松澤香輝

DF 13 實藤友紀

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 27 オナイウ情滋

FW 15 梅木翼

FW 28 菅原龍之助

監督

森山佳郎

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 88 渋谷飛翔

DF 3 孫大河

DF 16 林田滉也

DF 21 ヘナト・アウグスト

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 18 三沢直人

MF 24 飯田貴敬

MF 34 木村卓斗

MF 51 アダイウトン

FW 99 ピーター・ウタカ

控え

GK 32 コ・ボンジョ

DF 23 関口正大

DF 35 一瀬大寿

MF 8 武富孝介

MF 14 中山陸

FW 9 三平和司

FW 19 宮崎純真

監督

大塚真司