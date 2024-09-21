仙台vs甲府 スタメン発表
[9.21 J2第32節](ユアスタ)
※18:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
DF 32 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 7 中島元彦
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
FW 9 中山仁斗
FW 98 エロン
控え
GK 29 松澤香輝
DF 13 實藤友紀
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
FW 28 菅原龍之助
監督
森山佳郎
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 3 孫大河
DF 16 林田滉也
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 18 三沢直人
MF 24 飯田貴敬
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 99 ピーター・ウタカ
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 23 関口正大
DF 35 一瀬大寿
MF 8 武富孝介
MF 14 中山陸
FW 9 三平和司
FW 19 宮崎純真
監督
大塚真司
※18:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
DF 32 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 7 中島元彦
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
FW 9 中山仁斗
FW 98 エロン
控え
GK 29 松澤香輝
DF 13 實藤友紀
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 27 オナイウ情滋
FW 28 菅原龍之助
監督
森山佳郎
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 3 孫大河
DF 16 林田滉也
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 18 三沢直人
MF 24 飯田貴敬
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 99 ピーター・ウタカ
控え
GK 32 コ・ボンジョ
DF 23 関口正大
DF 35 一瀬大寿
MF 8 武富孝介
MF 14 中山陸
FW 9 三平和司
FW 19 宮崎純真
監督
大塚真司