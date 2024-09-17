8·î¤ÎJ1·î´ÖMVP¤ÏµþÅÔFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡ª¡¡4»î¹ç5ÆÀÅÀ¤Ç¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤Ë¡ÄúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤âÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ÇÁª½Ð
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï17Æü¡¢8·îÅÙ¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° KONAMI·î´ÖMVP¡×¡¢¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡×¡¢¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡×¡¢¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¡£º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å2»î¹çÌÜ¤ÎÂè24Àá¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¤ÇÍèÆü½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤È4»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹Ë½¤ì¤Ö¤ê¡£Âè27Àá¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢4¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤àÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡£J¥ê¡¼¥°Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÎ©½¤°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤ËÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¡¢µþÅÔ¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ËÌÛêÁï°Ñ°÷¤â¡ÖÇº¤á¤ëµþÅÔ¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¾ºµ¤Î®¤Ø¾è¤»¤¿µßÀ¤¼ç¡£4Àï5È¯¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸ì¡£ÂÔË¾¤Î¡È·è¤á¼ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡×¤ÈÆ±·î¤ò3¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖMVP¤Ï¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÅÚµïÀ»¿¿¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â7·î¡¢¥×¥íÆþÃÄ¸å¤«¤é°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤òÎ¥¤ì¡¢¿·Å·ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡È²Æ¤Î¿·ÀïÎÏ¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¤½¤ó¤ÊÆ±Áª¼ê¤â8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Âè26Àá¤«¤éÂè28Àá¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢´Ý»³·ËÎ¤ÆàÆÃÇ¤°Ñ°÷¤Ï¡Öº£·î¤«¤éÅÚµïÁª¼ê¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬3Ï¢¾¡¡£¼«¿È¤â2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡£ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢FCº£¼£¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬·î´ÖMVP¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿¡£17Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤È¤Ê¤ë2°Ì¤ÎºÂ¤ò»à¼é¤¹¤ëº£¼£¤Ï¡¢8·î¤Î3»î¹ç¤ò2¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤¬3ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡£Ê¿È«·¼»Ë°Ñ°÷¤Ï¡Ö3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆàÎÉÀï¤Î»³ÅÄµ®Ê¸¤Î2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤â¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£¥´¡¼¥ë¸å¤ÎÂ¦Å¾¡¢¥Ð¥¯Ãè¤¬´°àú¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤¬²ø²æ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤òÎ¨¤¤¤ëúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£J1·î´ÖMVP¤ÎFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤ÈFW¸¶ÂçÃÒ¤òÁ°Àþ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢Æ±·î¤Î¾¡Íø¤·¤¿3»î¹çÁ´¤Æ¤Ç3¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î3¥È¥Ã¥×¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤Ë¡£9¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ó²Ô¤®¤·¡¢°ìµ¤¤Ë»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤Î¥¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ËêÌîÃÒ¾Ï°Ñ°÷¤Ï¡Ö»ÄÎ±Áè¤¤¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿ºÓÇÛ¤Ï¸«»ö¡£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤òÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ç²£ÉÍFC¤òÎ¨¤¤¤ë»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤¬¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏFCÎ°µå¤òÎ¨¤¤¤ë¶â¾áÀ®´ÆÆÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¹â°æ¹¬Âç¤Ë·èÄê¡£ÀèÆü¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´üÂÔ¤Î19ºÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢GAKU-MCÆÃÇ¤°Ñ°÷¤Ï¡ÖFCÅìµþÀï¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â°ÂÄê´¶¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤Î¹â°æÁª¼ê¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢J2¥ê¡¼¥°¤«¤éÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÊÝÅÄ·ø¿´¤¬¡¢J3¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ÏFCº£¼£¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF²£»³Ì´¼ù¤¬2¥«·îÏ¢Â³¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤âÈ¯É½¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFµÜËÜ±Ñ¼£¤¬7Æü¤ÎÂè25Àá¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¡Ê¢¤2¡Ý2¡Ë¤Ç·è¤á¤¿È¿Å¾¥Ü¥ì¡¼¤¬¼õ¾Þ¡£ËÌÛêÁï°Ñ°÷¤Ï¡Ö²ÚÎïÍ¥Èþ¤ÊÄ¶Àä¥Ü¥ì¡¼¡£Æ¬±Û¤·¤ÎÉâ¤µå¤òÈ¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éÊá¤é¤¨¤ëÍÍ¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê²óÅ¾ÌÚÇÏ¡É¡£Í¥¤ì¤¿¶õ´ÖÇ§ÃÎÎÏ¤È¹â¤¤µ»½Ñ¤¬¿¥¤êÀ®¤¹·æºî¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤«¤éÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÎÂè26Àá¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÀï¡Ê90+4Ê¬¡Ë¤¬¡¢J3¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ÏFCÂçºå¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¸ÅÀîÂç¸ç¤ÎÂè26Àá¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÀï¡Ê18Ê¬¡Ë¤¬¾¡¤Á³Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¡£º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å2»î¹çÌÜ¤ÎÂè24Àá¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¤ÇÍèÆü½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤È4»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹Ë½¤ì¤Ö¤ê¡£Âè27Àá¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¡¢4¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤àÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡£J¥ê¡¼¥°Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÎ©½¤°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤ËÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¡¢µþÅÔ¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ËÌÛêÁï°Ñ°÷¤â¡ÖÇº¤á¤ëµþÅÔ¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¾ºµ¤Î®¤Ø¾è¤»¤¿µßÀ¤¼ç¡£4Àï5È¯¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸ì¡£ÂÔË¾¤Î¡È·è¤á¼ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡×¤ÈÆ±·î¤ò3¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢FCº£¼£¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬·î´ÖMVP¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿¡£17Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤È¤Ê¤ë2°Ì¤ÎºÂ¤ò»à¼é¤¹¤ëº£¼£¤Ï¡¢8·î¤Î3»î¹ç¤ò2¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤¬3ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡£Ê¿È«·¼»Ë°Ñ°÷¤Ï¡Ö3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆàÎÉÀï¤Î»³ÅÄµ®Ê¸¤Î2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤â¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£¥´¡¼¥ë¸å¤ÎÂ¦Å¾¡¢¥Ð¥¯Ãè¤¬´°àú¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤¬²ø²æ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤òÎ¨¤¤¤ëúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£J1·î´ÖMVP¤ÎFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤ÈFW¸¶ÂçÃÒ¤òÁ°Àþ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢Æ±·î¤Î¾¡Íø¤·¤¿3»î¹çÁ´¤Æ¤Ç3¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î3¥È¥Ã¥×¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤Ë¡£9¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ó²Ô¤®¤·¡¢°ìµ¤¤Ë»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤Î¥¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ËêÌîÃÒ¾Ï°Ñ°÷¤Ï¡Ö»ÄÎ±Áè¤¤¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿ºÓÇÛ¤Ï¸«»ö¡£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤òÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ç²£ÉÍFC¤òÎ¨¤¤¤ë»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤¬¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏFCÎ°µå¤òÎ¨¤¤¤ë¶â¾áÀ®´ÆÆÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¹â°æ¹¬Âç¤Ë·èÄê¡£ÀèÆü¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´üÂÔ¤Î19ºÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢GAKU-MCÆÃÇ¤°Ñ°÷¤Ï¡ÖFCÅìµþÀï¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â°ÂÄê´¶¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤Î¹â°æÁª¼ê¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢J2¥ê¡¼¥°¤«¤éÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÊÝÅÄ·ø¿´¤¬¡¢J3¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ÏFCº£¼£¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF²£»³Ì´¼ù¤¬2¥«·îÏ¢Â³¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤âÈ¯É½¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFµÜËÜ±Ñ¼£¤¬7Æü¤ÎÂè25Àá¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¡Ê¢¤2¡Ý2¡Ë¤Ç·è¤á¤¿È¿Å¾¥Ü¥ì¡¼¤¬¼õ¾Þ¡£ËÌÛêÁï°Ñ°÷¤Ï¡Ö²ÚÎïÍ¥Èþ¤ÊÄ¶Àä¥Ü¥ì¡¼¡£Æ¬±Û¤·¤ÎÉâ¤µå¤òÈ¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éÊá¤é¤¨¤ëÍÍ¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê²óÅ¾ÌÚÇÏ¡É¡£Í¥¤ì¤¿¶õ´ÖÇ§ÃÎÎÏ¤È¹â¤¤µ»½Ñ¤¬¿¥¤êÀ®¤¹·æºî¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤«¤éÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÎÂè26Àá¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÀï¡Ê90+4Ê¬¡Ë¤¬¡¢J3¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ÏFCÂçºå¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¸ÅÀîÂç¸ç¤ÎÂè26Àá¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÀï¡Ê18Ê¬¡Ë¤¬¾¡¤Á³Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£